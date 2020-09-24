Ситуативне голосування з іншими фракціями не означає відсутність монобільшості - Мокан

Представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан (фракція партії "Слуга народу") вважає, що підтримка певних законопроєктів іншими фракціями парламенту не дає підстав стверджувати про відсутність монобільшості.

Як передає кореспондент Укрінформу, таку думку він висловив в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Я би не порівнював монолітність фракції на початку скликання і зараз. Справді, зараз законопроєкти голосуються складніше, збільшилась кількість ситуативних голосувань у Верховній Раді, коли певні законопроєкти підтримують інші політичні фракції, але це не означає, що монобільшості не існує де-юре і де-факто. У цьому плані, мені здається, що народні депутати стали більш прискіпливо аналізувати та визначатися щодо голосування за той чи інший законопроєкт", — зазначив Мокан.

Водночас неодностайність депутатів "Слуги народу" при ухваленні певних законопроєктів він пояснює й тим, що на сьогодні Рада завершила розгляд пакету законодавчих ініціатив, які були підготовлені ще в рамках виборчої кампанії та узгоджені з усіма членами фракції.

"У вересні (2019 року) ми ініціювали пріоритетно той пакет законопроєктів, який розроблявся ще під час виборчої кампанії, і багато народних депутатів були в курсі, які ідеї там пропонувалися. А зараз авторами законопроєктів стають різні народні депутати, відповідно, вони проходять аналіз у комітетах і часто виникає така ситуація, що навіть на рівні нашої фракції немає однозначної підтримки того чи іншого законопроєкту", — уточнив Мокан.

Водночас політик наголосив, що у випадку певних "реформаторських, корисних для держави ідей консолідація голосів є".

Як повідомляв Укрінформ, на VІІ позачерговому з’їзді партії "Слуга народу" Президент Володимир Зеленський заявив, що Верховна Рада нинішнього скликання наразі не дійшла до варіанту розпуску.

13 вересня Голова ВР Дмитро Разумков в ефірі телеканалу NewsOne заявив, що не вбачає підстав для дострокового припинення повноважень парламенту дев'ятого скликання, а згодом в інтерв'ю телеканалу "Прямий" спікер зауважив, що на сьогодні монобільшість налічує 246 народних депутатів, що унеможливлює розпуск парламенту на підставі відсутності коаліції.