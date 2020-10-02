Коронавірус та передвиборчі тури вплинули на відвідування Ради депутатами - КВУ

Народні депутати у вересні демонстрували рекордно низькі показники відвідування пленарних засідань через вибори.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Фейсбук Комітету виборців України.

"За даними КВУ в середньому на засіданнях Ради було зареєстровано лише 235 народних депутатів, що є рекордно низькими показниками. Як правило, кількість депутатів, які відвідують засідання у ВР 9 скликання, є більшою і становить понад 300 депутатів", - ідеться в повідомленні.

За даними КВУ, впродовж роботи 2 сесії Верховної Ради (вересень-січень) в середньому на засіданнях Ради було зареєстровано 348 народних депутатів із 423. Після початку пандемії (березень-квітень) на пленарних засіданнях було зареєстровано в середньому 328 народних депутатів.

"Найвищі показники відвідування серед фракцій ВР у депутатів «Європейської солідарності». В середньому на засіданнях Ради було зареєстровано 64% депутатів фракції. Нижчі результати в групи «Довіра» та депутатів «Слуги народу» – в середньому 59% відвідування", - повідомляють у КВУ.

У депутатів «Голосу» показники відвідування на рівні 54%, «Опозиційної платформи - За життя» - 46%, ВО «Батьківщина» - 43%, групи «За майбутнє» - 40%.

"На низьку відвідуваність депутатів вплинуло не лише загострення пандемії коронавірусу, але й початок місцевих виборів. У результаті частина політиків перебувають із виборчими турами по регіонах, а не в сесійній залі парламенту. Це є традиційною проблемою для України, коли внаслідок виборів робота парламенту фактично є паралізованою", - зазначив голова КВУ Олексій Кошель.

За даними Комітету виборців, усього у вересні було проведено десять пленарних засідань Верховної Ради. Серед іншого депутати провалили законопроєкт №3971, який передбачав внесення низки важливих змін до Виборчого кодексу України.

Як повідомлялося, в Україні триває виборча кампанія місцевих виборів, що відбудуться 25 жовтня.