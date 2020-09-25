Степанов може суміщати портфель члена уряду і мандат депутата облради — КВУ

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов, який очолив список партії «Слуга народу» до Одеської обласної ради, після місцевих виборів зможе поєднувати роботу в Кабінеті Міністрів України та діяльність депутата відповідного органу місцевого самоврядування.

Про це в коментаторі Укрінформу 24 вересня сказав генеральний директор Комітету виборців України Олексій Кошель.

«Він представляє виконавчу владу, тобто відповідно до чинного законодавства, цілком може суміщати і портфель члена уряду, і мандат депутата відповідної ради на Одещині», — зазначив експерт.

Він пояснив, що проблема може бути пов'язана з ефективністю роботи Степанова як члена Кабінету Міністрів , тому що «в умовах епідемії коронавірусу посада міністра охорони здоров'я є надзвичайно відповідальною, тобто є однією з пріоритетних».

«Тому мені складно уявити, як під час другої хвилі пандемії чинний міністр візьме відпустку на кілька днів і буде працювати на сесії відповідної місцевої ради», — додав Кошель.

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Як повідомляв Укрінформ, міністр охорони здоров’я Максим Степанов отримав перший номер у списку до Одеської обласної ради від партії «Слуга народу». Згодом, 18 вересня, Степанов під час брифінгу заявив, що планує залишатися на посаді міністра охорони здоров'я.

Чергові місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня.