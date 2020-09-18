Степанов не збирається йти з міністерства у разі перемоги на виборах

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов не планує брати відпустку заради участі у місцевих виборах та не збирається їхати у передвиборчий агітаційний тур.

Як передає Укрінформ, про це урядовець повідомив під час брифінгу 18 вересня біля Верховної Ради.

"Ніяк не збираюся (поєднувати посаду очільника МОЗу і передвиборчу кампанію - ред.). Я працюю міністром охорони здоров'я, все буде згідно з нашим законодавством, тобто жодних порушень не буде. Я розумію, що деякі псевдореформатори та інші люди думають зараз, що я піду у відставку з посади міністра, але не всі мрії збуваються. Це все, що можу відповісти... Я не збираюся брати активну участь у передвиборчій кампанії і їздити агітувати", - зазначив Степанов.

Водночас на запитання, чи збирається він брати відпустку, урядовець відповів, що не має в цьому потреби.

Також Степанов додав, що відвідає засідання фракції "Слуга народу", якщо отримає відповідне запрошення.

Окрім того, він наголосив, що у випадку здобуття перемоги на місцевих виборах, планує залишитися на посаді міністра охорони здоров'я.

"Якщо ми виграємо вибори, я залишуся міністром", - сказав він.

Разом із тим він уточнив, що його намір бути депутатом облради не суперечить законодавству.

Як повідомляв Укрінформ, міністр охорони здоров’я Максим Степанов отримав перший номер у списку до Одеської обласної ради від партії «Слуга Народу».

Чергові місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня.