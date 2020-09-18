Закон не забороняє міністру брати участь у виборах – Шмигаль

Законодавство не забороняє чинному члену уряду брати участь у місцевих виборах та повноцінно виконувати свої обов’язки як міністра.

Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав під час години запитань до уряду у Верховній Раді, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Стосовно участі у місцевих виборах членів уряду – це не заборонено законом. Міністр не бере участь в агітаційних заходах, тому балотуватися закон дозволяє. У разі якщо брати участь в агітаційних заходах, звичайно, для цього необхідно брати відпуску, а нині таких планів немає", - сказав Шмигаль.

Читайте також: Зеленський закликав українців відповідально поставитися до місцевих виборів

Як повідомляв Укрінформ, міністр охорони здоров’я Максим Степанов отримав перший номер у списку до Одеської обласної ради від партії "Слуга Народу".