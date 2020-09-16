Степанов очолив список "Слуги народу" на виборах до Одеської облради

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов очолив список партії "Слуга народу" на виборах до Одеської обласної ради.

Цю інформацію кореспондентові Укрінформу підтвердила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

"Обласна партійна організація провела вчора конференцію і висунула людей до рад різних рівнів. Дійсно, Максим Степанов очолив список до Одеської обласної ради. Це дозволено законодавством", - сказала Кравчук.

Депутат зауважила, що Степанов не зобов'язаний іти у відпустку після реєстрації кандидатом і має право продовжити працювати міністром під час виборчої кампанії.

"Він як міністр, а це політична посада, не зобов'язаний іти після реєстрації його кандидатом, у відпустку. Звичайно, він жодним чином не буде використовувати своє службове становище для агітації. Він має повне право продовжити працювати на посаді міністра навіть під час кампанії", - зазначила Кравчук.

Крім того, за словами політика, законодавство також не забороняє поєднувати роботу депутата облради і міністра.

"Законодавство також потім не забороняє суміщати мандат депутата обласної ради і міністра. Це, звичайно буде вже після проходження сама людина вирішувати, але законодавством не заборонено. Там є тільки обмеження, якби це була посада голови обласної ради чи керівника якогось комітету", - пояснює Кравчук.

Говорячи про логіку висунення Степанова, депутат зазначила, що він "відома і шанована людина в регіоні, адже був головою Одеської обласної адміністрації, має хороший рівень підтримки". Це, на думку обласної організації, дозволить покращити партійний результат загалом по області.

Степанов підтвердив, що очолить список "Слуги народу" в обласну раду Одеської області.

"Я прийняв рішення посилити команду Президента в Одеській області та погодився очолити список партії Слуга Народу в Обласну раду", - написав Степанов у Фейсбуці.

Чергові місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня.