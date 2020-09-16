Степанов очолив список "Слуги народу" на виборах до Одеської облради
Цю інформацію кореспондентові Укрінформу підтвердила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.
"Обласна партійна організація провела вчора конференцію і висунула людей до рад різних рівнів. Дійсно, Максим Степанов очолив список до Одеської обласної ради. Це дозволено законодавством", - сказала Кравчук.
Депутат зауважила, що Степанов не зобов'язаний іти у відпустку після реєстрації кандидатом і має право продовжити працювати міністром під час виборчої кампанії.
"Він як міністр, а це політична посада, не зобов'язаний іти після реєстрації його кандидатом, у відпустку. Звичайно, він жодним чином не буде використовувати своє службове становище для агітації. Він має повне право продовжити працювати на посаді міністра навіть під час кампанії", - зазначила Кравчук.
Крім того, за словами політика, законодавство також не забороняє поєднувати роботу депутата облради і міністра.
"Законодавство також потім не забороняє суміщати мандат депутата обласної ради і міністра. Це, звичайно буде вже після проходження сама людина вирішувати, але законодавством не заборонено. Там є тільки обмеження, якби це була посада голови обласної ради чи керівника якогось комітету", - пояснює Кравчук.
Говорячи про логіку висунення Степанова, депутат зазначила, що він "відома і шанована людина в регіоні, адже був головою Одеської обласної адміністрації, має хороший рівень підтримки". Це, на думку обласної організації, дозволить покращити партійний результат загалом по області.
Степанов підтвердив, що очолить список "Слуги народу" в обласну раду Одеської області.
"Я прийняв рішення посилити команду Президента в Одеській області та погодився очолити список партії Слуга Народу в Обласну раду", - написав Степанов у Фейсбуці.
Чергові місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня.