У КВУ пояснили, чому списки партій до місцевих рад очолюють народні депутати

Про це в коментарі Укрінформу сказав генеральний директор Комітету виборців України Олексій Кошель.

«Звичайно, виникає проблема, наскільки народний депутат, який очолює список, має пізніше відмовлятись від одного з мандатів. 99% — що має бути так, тобто я не знаю випадків сумісництва мандатів у різних радах. Принаймні, раніше законодавство цього не передбачало. Можливо, у Виборчому кодексі знайшли якусь прогалину. Але очевидно, що партії мали би пояснити цю ситуацію публічно, сказати, де буде пріоритет роботи депутата — в парламенті чи в місцевих органах влади, — для того, щоб уникнути будь-яких маніпуляцій» — зазначив Кошель.

Експерт не виключає ситуації, за якої певні депутати таких залишаться працювати в міських радах, але надалі матимуть перспективу стати досить упізнаваними політиками.

«Представницький мандат органу місцевого самоврядування може давати значно більше можливостей для балотування на посаду міського голови в майбутньому, аніж мандат народного депутата» — уточнив керівник КВУ.

Водночас він припустив, що із розміщенням чинних народних депутатів на перших позиціях списків до місцевих рад може бути пов'язане з тим, що напередодні виборів нові політсили мали в прискореному режимі формувати відповідники партійної структури, а тому використали «механізм кураторів». З іншого боку, Кошель вважає, що причиною такого рішення партій, може бути й слабкість регіональних осередків.

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«Відповідно до фінансових звітів, поданих до НАЗК, партія «Слуга народу» не мала жодного офіційно зареєстрованого місцевого осередку зі статусом юридичної особи, який би міг проводити будь-яку діяльність. Тобто партії дуже часто залишаються віртуальними, особливо коли йдеться про нові політичні сили. Напередодні виборів була проблема сформувати в прискореному форматі відповідник партійної структури, і тому використовували механізм кураторів, коли, скажімо, провладна партія визначала, хто із народних депутатів буде відповідальним за роботу того чи іншого регіонального осередку. В попередні роки ми також спостерігали, як партії часто закріплювали відповідальних кураторів за виборчими округами. Таким чином, вони намагалися підтримувати взаємозв'язок із виборцями. А тут ми бачимо феномен, коли створюється псевдопартійна структура на місцях у прискореному форматі, щоб хоч якось організувати виборчу кампанію», — прокоментував експерт.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада призначила чергові місцеві вибори в Україні на 25 жовтня.

Виборчий процес розпочався 5 вересня, а впродовж 15-24 вересня відбувається офіційне висування кандидатів.