Експерт прогнозує несподівані коаліції у місцевих радах після виборів

Директор політико-правових програм Центру Разумкова Віктор Замятін припускає, що після місцевих виборів у районних, обласних та місцевих радах можуть з’явитися несподівані коаліції політичних сил.

Про це він сказав під час пресконференції в Укрінформі на тему: «Іспит на демократію та здоровий глузд. Стан громадської думки за місяць до місцевих виборів», під час якої презентували результати загальнонаціонального опитування.

«За результатами цих виборів, я думаю, що ми побачимо в ряді випадків дуже несподівані коаліції в обласних, районних, міських радах. Я не готовий зараз оцінювати, наскільки це матиме позитивний чи негативний ефект, я просто думаю, що, можливо, частково це спричинить відновлення партійного життя і, можливо, відновлення такої діяльності – так званої партійної системи, яка була фактично зруйнована виборами минулого року», - вважає Замятін.

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Окрім того, за його словами, «за результатами цих місцевих виборах ми зможемо оцінити, наскільки значною є загроза консервації й наростання впливу місцевих регіональних еліт, які створили власні «кишенькові» політичні сили, деякі з них старіші й значно впливовіші, ніж фактично всі національні партії, забрані в парламенті на цей день».

Як повідомляв Укрінформ, за даними опитування, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова 14-19 серпня, третина українців на місцевих виборах 25 жовтня планує підтримати ту саму партію, за яку вони голосували на виборах до Верховної Ради у 2019 році.