В Україні планують створити чат-бот “Вибори-2020″

Центральна виборча комісія та Міністерство внутрішніх справ домовилися напрацювати низку спільних інформаційно-просвітницьких заходів щодо виборчого процесу, у тому числі для ЗМІ.

Про це йшлося під час зустрічі голови ЦВК Олега Діденка, члена ЦВК Ірини Єфремової із заступником міністра внутрішніх справ Антоном Геращенком, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу комісії.

"Сторони домовилися вже найближчим часом напрацювати низку спільних заходів інформаційно-просвітницького характеру, в тому числі регулярних для мас-медіа. Передбачається, що на них також відбуватиметься поточне детальне інформування суспільства про хід організації та підготовки місцевих виборів", - розповіли у ЦВК.

Як зауважив Діденко, Центральна виборча комісія має цілу низку практичних прикладів ефективної співпраці з МВС та Національною поліцією на минулих виборах. Він також підкреслив, що не менш результативно спрацювали правоохоронні органи, до сфери відповідальності яких входить боротьба з правопорушеннями виборчого законодавства, вже й під час місцевих виборів.

"Насамперед це стосувалося розслідувань щодо деяких порушень застосування процедури зміни виборчої адреси, які могли у майбутньому вплинути на результати виборів. Така оперативна робота, безумовно, дала ще й профілактичний ефект, – зазначив голова ЦВК. Відтак, на його думку, саме такий підхід – попередження будь-яких, навіть дрібних правопорушень слід взяти за основу майбутнього розширення співпраці.

Своєю чергою Геращенко поінформував про систему роботи правоохоронців та нові напрацювання щодо забезпечення доброчесності виборчого процесу.

Зокрема, за його словами, вже досить дієво працює геоінформаційний аналітичний портал МВС - інформаційно-аналітична система “Місцеві вибори 2020”, який призначений для моніторингу здійснених правопорушень та відображення публічної інформації про стан громадської безпеки в режимі реального часу.

“Нашим наступним кроком невдовзі стане запуск нового технологічного продукту – чат-боту “Вибори-2020″, який значною мірою підвищить захист волевиявлення громадян”, – зазначив заступник міністра внутрішніх справ.

Читайте також: Зеленський закликав українців відповідально поставитися до місцевих виборів

Член ЦВК Ірина Єфремова наголосила на важливості оперативної реалізації напрацьованих домовленостей на практиці.

“Днями завершується висування і реєстрація кандидатів різного рівня. Тому надважливо ще раз донести до всіх суб’єктів виборчого процесу міру відповідальності за ті чи інші порушення під час передвиборчої агітації. В цьому ж контексті ми готові говорити окремо й про “день тиші” та інші не менш важливі етапи виборчого процесу. Не маю сумніву, що такого роду роз’яснювальна робота матиме профілактичний характер, суттєво зменшить кількість проблем, сприятиме унеможливленню потенційних дій провокаційного характеру”, - підкреслила Єфремова.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада призначила чергові місцеві вибори в Україні на 25 жовтня.