Більшість українців готові взяти участь у місцевих виборах

Більшість українців готові взяти участь у голосуванні на місцевих виборах 25 жовтня.

Про це свідчать результати дослідження "Місцеві вибори-2020: електоральні настрої громадян", проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова, які презентував аналітик Фонду "Демініціативи" Петро Бурковський на пресконференції в Укрінформі.

"Уже зараз, спираючись на дані цього опитування, ми можемо дати відповідь на запитання: будуть вибори чи не будуть? На думку 4 із 5 респондентів, наших співгромадян, вибори будуть. Точно готові взяти участь у них 41% і стільки ж майже - "скоріше готові взяти участь у виборах", - сказав Бурковський.

Не готові або відмовляються брати участь у виборах, згідно з даними опитування, - абсолютна меншість громадян.

Як підкреслив Бурковський, у всіх макрорегіонах України політична мобілізація громадян практично однакова.

"Тобто якщо раніше ми іноді спостерігали тенденцію, коли в якихось макрорегіонах - десь більше, десь менше, залежно від політичної ситуації, від складу учасників виборів, - коливалася готовність взяти участь у виборах, то зараз на місцевих виборах в усіх макрорегіонах приблизно однаковий рівень політичної мобілізації і готовності брати участь у виборах" – поінформував аналітик.

Соціологи також запитували в респондентів, наскільки чесними, на їхню думку, будуть місцеві вибори.

"Більшість респондентів, більшість наших співгромадян вважають, що вибори будуть чесними, 16% опитаних говорять, що вони взагалі переконані, що ніяких порушень не буде. І трішки більше 40% вважають, що навіть ті дрібні порушення, які будуть, не вплинуть на підсумковий результат", - зазначив Бурковський.

Водночас 23% опитаних припускають можливість серйозних порушень, а 6% українців упевнені, що результати будуть повністю підтасовані.

При цьому, як зазначив Бурковський, у східному макрорегіоні України - Дніпровська, Запорізька, Харківська області та підконтрольні Україні регіони Донецької та Луганської областей - більше 40% людей сумніваються в тому, що вибори будуть чесними.

Загальноукраїнське дослідження проведено Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова 14-19 серпня в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2022 респондентів віком від 18 років методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів за вибіркою, що репрезентує доросле населення. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Фінансування дослідження здійснене в рамках проєкту МАТРА Посольства Королівства Нідерландів.