"Слуга народу" обговорить 17 вересня зміни до постанови про місцеві вибори

Засідання фракції партії "Слуга народу" за участі віцепрем'єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова, на якому обговорять імовірність внесення змін до постанови про проведення чергових місцевих виборів, відбудеться у четвер 17 вересня.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це журналістам повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"У нас у четвер буде засідання фракції, куди ми запросили пана Резнікова як основного носія і експерта в цьому процесі. І ми будемо це обговорювати. Якщо ми зрозуміємо, що це потрібно далі для того, щоб рухався далі Мінський процес, нормандський процес і таке інше... Ще треба розуміти в якому формулюванні (ухвалювати зміни до постанови, - ред.), - сказав Арахамія.

Депутат нагадав, що член фракції "Слуга народу" Олександр Качура подав свій проєкт про зміни до постанови про проведення місцевих виборів.

"Формулювання, яке теж підкреслює наші "червоні лінії", але напряму не суперечить Мінським угодам. Можливо, це формулювання якось буде модифіковано і тоді можливо винесено. Але це рішення фракції - після великих консультувань з паном Резніковим", - зауважив Арахамія.

Він додав, що питання змін до постанови про місцеві вибори може бути розглянуто в п'ятницю,

Як повідомлялося, 11 вересня в Берліні пройшли переговори на рівні політичних радників лідерів країн нормандського формату, які тривали 7 годин.

Після переговорів радників нормандської четвірки представник Росії Дмитро Козак заявив, що сторони домовилися про внесення до Верховної Ради пропозиції щодо коригування постанови про місцеві вибори.

У РФ вважають, що постанова Ради суперечить Мінським угодам, адже в них закладені інші умови проведення місцевих виборів в ОРДЛО.

Згодом голова Офісу Президента Андрій Єрмак в ефірі телеканалу "Україна 24" зауважив, що Україна під час зустрічі радників в нормандському форматі не обіцяла вносити зміни до постанови про місцеві вибори для проведення їх на окупованих територіях.

Раніше Росія під час засідання Тристоронньої контактної групи висунула Україні вимогу провести місцеві вибори на окупованій частині Донбасу. У разі відмови розглянути це питання пригрозила заблокувати процеси щодо врегулювання на сході України, зокрема обмін полоненими та зустріч лідерів нормандської четвірки.

Після цього керівник української делегації в ТКГ Леонід Кравчук направив до Верховної Ради лист щодо зміни постанови про місцеві вибори. За його словами, російську сторону не влаштовує те, що, відповідно до цієї постанови, проведення виборів неможливе на окупованих територіях України, а тільки на підконтрольній українській владі території.

Голова ВР Дмитро Разумков заявив, що звернення Кравчука передано профільному комітету.

Своєю чергою міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запевнив, що у питанні проведення виборів на тимчасово окупованій частині Донецької та Луганської областей Україна ніколи не піде на поступки, які підірвуть її територіальну цілісність чи європейський та євроатлантичний розвиток.