Майже половина українських партій не пішли на місцеві вибори – КВУ

Майже половина із зареєстрованих в Україні політичних партій проігнорували місцеві вибори.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Комітет виборців України у Фейсбуці.

Посилаючись на дані Центральної виборчої комісії, у КВУ зазначають, що всього про участь у виборах заявили 194 політичні партії.

"Всього в Україні станом на 1 січня 2020 року було зареєстровано 349 політичних партій. Таким чином, майже половина партій проігнорували вибори. Про участь в попередніх місцевих виборах 2015 року заявили 140 політичних партій, що майже на півсотні партій менше, ніж на виборах 2020 року", - йдеться у повідомленні.

У Комітеті виборців зазначають, що особливістю місцевих виборів 2020 року є участь у виборах значної кількості так званих регіональних політичних партій - політичних сил, які висувають кандидатів лише в межах окремих областей, районів чи навіть міст.

Зокрема, про участь у виборах заявили такі партії як "Рівне разом", "Херсонці", "Блок Кернеса – успішний Харків", "Партія чернівчан", "Березанська громада", "Біла Церква разом", ВО "Черкащани", "Партія вінничан", "Патріоти Волині", "Рідне Закарпаття", "Миколаївці", "Команда Дніпра" та ін.

"Кількість партій, які заявили про участь в місцевих виборах, є значно нижчою, ніж кількість офіційно зареєстрованих партій. Основна причина цього – фіктивність значної кількості політичних партій, які існують лише на папері, однак участі у виборчих процесах фактично не беруть. Це стосується як загальнонаціонального рівня, так і рівня місцевих рад", - зазначив голова КВУ Олексій Кошель.

Кошель додав, що також "потрібно враховувати той факт, що не всі з тих партій, які заявили про участь в місцевих виборах, реально активно висуватимуть кандидатів. Традиційно частина політичних партій беруть участь у виборах лише для того, щоб отримати місця у виборчих комісіях і пізніше «перепродати» їх на користь більш відомих політичних сил".

Як повідомлялося, чергові місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня.