Банкова: є дві версії загибелі співробітниці посольства США у Києві

В Офісі Президента висловили співчуття з приводу смерті співробітниці посольства США в Україні та заявили про дві версії слідства трагедії - навмисне вбивство і нещасний випадок.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в заяві Офісу глави Української держави.

“З великим сумом дізналися про те, що в лікарні померла громадянка Сполучених Штатів Америки, співробітниця американського посольства у Києві. Жінку з травмою голови 30 вересня знайшли перехожі просто неба біля залізниці у Шевченківському районі столиці. У неї залишилося четверо дітей і чоловік. Висловлюємо наші найщиріші співчуття рідним, друзям і колегам загиблої”, - підкреслили в ОП.

Зазначається, що правоохоронні органи України проводять невідкладні слідчі дії для з'ясування всіх обставин цієї страшної події.

“Наразі розглядається версія як навмисного вбивства, так і нещасного випадку. Наголошуємо на необхідності оперативного та всебічного розслідування. Якщо ця трагедія сталася через злий умисел, винні мають понести законне покарання”, - наголосили в Офсі Президента.

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В ОП запевнили, що українська влада всіляко сприятимуть встановленню всіх обставин цього жахливого випадку.

Як повідомлялося, у Києві в лікарню госпіталізували співробітницю посольства США з травмою голови, яку знайшли на вулиці Толбухіна, і згодом вона померла.

Пізніше посольство США у Києві заявило, що працює з українськими органами влади для встановлення обставин смерті своєї співробітниці.