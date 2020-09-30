У Києві побили до смерті співробітницю посольства США

У Києві у лікарню госпіталізували співробітницю посольства США з травмою голови, яку знайшли на вулиці Толбухіна, і згодом вона померла.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

«Сьогодні, 30 вересня, на спецлінію 102 до столичної поліції надійшла інформація про виявлення жінки із травмою голови у лісопарковій зоні поблизу залізничних колій на вул. Толбухіна, що в Шевченківському районі столиці. За викликом негайно виїхали наряди поліції, слідчо-оперативні групи Головного та територіального управлінь поліції та представники інших профільних служб», - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що жінку у непритомному стані госпіталізували до лікарняного закладу, де вона згодом померла. Зазначається, що при огляді речей потерпілої виявили посвідчення співробітниці посольства США на її ім’я.

Тож наразі у лікарняному закладі та на місці події слідчі і представники інших профільних служб проводять першочергові слідчі дії, встановлюють свідків та очевидців, а також обставини, за яких жінка отримала тілесні ушкодження.

Правоохоронці встановили, що до побиття жінки може бути причетний чоловік, якому на вигляд 30-40 років, зріст 190-200 см, одягнутий у чорні шорти, темно-сині кросівки та футболку, з темним волоссям (по боках коротко підстрижене). Тривають його пошуки.

Наразі зібрані відомості за цим фактом зареєстровані у Шевченківському управлінні столичної поліції. Проводиться перевірка, за результатами якої цій події буде надана відповідна правова кваліфікація.

Раніше ЗМІ повідомляли, що співробітницю посольства США у Києві знайшли без свідомості з травмою голови.