У Києві побили до смерті співробітницю посольства США
Як передає Укрінформ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.
«Сьогодні, 30 вересня, на спецлінію 102 до столичної поліції надійшла інформація про виявлення жінки із травмою голови у лісопарковій зоні поблизу залізничних колій на вул. Толбухіна, що в Шевченківському районі столиці. За викликом негайно виїхали наряди поліції, слідчо-оперативні групи Головного та територіального управлінь поліції та представники інших профільних служб», - йдеться у повідомленні.
Уточнюється, що жінку у непритомному стані госпіталізували до лікарняного закладу, де вона згодом померла. Зазначається, що при огляді речей потерпілої виявили посвідчення співробітниці посольства США на її ім’я.
Тож наразі у лікарняному закладі та на місці події слідчі і представники інших профільних служб проводять першочергові слідчі дії, встановлюють свідків та очевидців, а також обставини, за яких жінка отримала тілесні ушкодження.
Правоохоронці встановили, що до побиття жінки може бути причетний чоловік, якому на вигляд 30-40 років, зріст 190-200 см, одягнутий у чорні шорти, темно-сині кросівки та футболку, з темним волоссям (по боках коротко підстрижене). Тривають його пошуки.
Наразі зібрані відомості за цим фактом зареєстровані у Шевченківському управлінні столичної поліції. Проводиться перевірка, за результатами якої цій події буде надана відповідна правова кваліфікація.
Раніше ЗМІ повідомляли, що співробітницю посольства США у Києві знайшли без свідомості з травмою голови.