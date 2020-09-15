Сущенко розповів, як просувається слідство у справі побиття Балуха

Слідство вже з'ясувало більшість обставин вечора, коли був побитий колишній політв'язень Володимир Балух, відшукало свідків та провело необхідні слідчі дії.

Про це у Facebook написав журналіст, колишній в’язень Кремля Роман Сущенко, передає Укрінформ.

За словами Сущенка, у понеділок його запросили до слідчого відділу поліції дати свідчення у справі нанесення/отримання тяжких тілесних ушкоджень Володимиру Балуху.

"Запитання були по суті. Слідство цікавили найдрібніші деталі. Судячи по змісту запитань та їх кількості, слідчі досить серйозно ставляться до з'ясування обставин надзвичайної події. Розглядаються чотири основні версії. Нещасний випадок, хулігантство, помста та умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень Володимиру. Окремі обставини цього драматичного інциденту свідчать про малоймовірність нещасного випадку, хоча його як версію не відкидають. Решта версій залишається робочими і відпрацьовуються", - розповів Сущенко.

Журналіст також додав, що судово-медична експертиза не завершена і від її висновків залежить успіх розслідування. Ускладнює ситуацію і той факт, що медична картка та інші дані Балуха залишилися в окупованому Криму.

"Попри це, слідство з'ясувало більшість обставин того вечора, відшукало свідків та провело необхідні слідчі дії. Успіх подальшого розслідування цілком залежить від стану здоров'я Володимира Балуха. Правоохоронці чекають, коли він прийде до тями і зможе свідчити. Сподіваюсь на кращих українських лікарів", - резюмував Сущенко.

Як повідомлялося, колишнього політв'язня Володимира Балуха 8 вересня знайшли побитим у столичному Гідропарку. Пізніше його прооперували через важку травму голови.

Слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України.