Балух у медикаментозному сні, а не в комі - Сенцов

Колишній політв'язень Володимир Балух перебуває у медикаментозному сні для відновлення після операції, а не в комі.

Як передає Укрінформ, на цьому акцентував режисер, колишній політв'язень Олег Сенцов в ефір на Ютуб-каналі "Все про єдинорогів".

Так, за словами Сенцова, Балух перебуває в реанімації, підключений до апарату штучного дихання. За ним постійно спостерігає медсестра.

"Але він не перебуває у комі, він перебуває у медикаментозному сні. Це дуже важливо розуміти. Його туди завели лікарі, щоб він відновився після операції. Тому що йому робили операцію на голові, видаляли гематому. Це серйозна операція. Лікар каже, що мозок неушкоджений і треба просто пройти реабілітацію. Його просто не будять, він зараз спить", - розповів Сенцов.

Він додав, що загрози життю Балуха немає. Також, як зазначив Сенцов, інформація щодо травми руки і ключиці не підтверджується, але травма голови виявилася тяжкою і серйозною.

Режисер також розповів, що, за словами іншого колишнього політв'язня Євгена Панова, у Володимира Балуха виник конфлікт на мовному ґрунті з однією компанією під час зустрічі з побратимами в річницю звільнення 7 вересня. Однак Сенцов наразі не схиляється до якоїсь із версій нападу на Балуха і хоче оперувати фактами.

Як повідомлялося, колишнього політв'язня Володимира Балуха 8 вересня знайшли побитим у столичному Гідропарку. Пізніше його прооперували через тяжку травму голови.

Слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України.