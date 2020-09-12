Балух залишається у стабільно тяжкому стані - Геращенко

Колишній політв'язень Володимир Балух, який потрапив до лікарні після побиття у столичному Гідропарку, залишається у стабільно важкому стані.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці написала депутат від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко.

"Від лікуючих лікарів В. Балуха: "Стан здоров’я стабільно важкий, без несподіванок. Треба час. Все, що потрібно є. Під контролем!" - зазначила вона.

Як повідомлялося, колишнього політв'язня Володимира Балуха 8 вересня знайшли побитим у столичному Гідропарку. Пізніше його прооперували через важку травму голови.

Слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України.