Посольство США прокоментувало загибель своєї співробітниці у Києві

Посольство США у Києві працює з українськими органами влади для встановлення обставин смерті своєї співробітниці.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє посольство у Фейсбуці.

"З невимовним сумом повідомляємо про смерть американки з громади посольства США в Україні. Наразі посадовці посольства США у Києві працюють з органами влади для встановлення обставин смерті", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомлялося, у Києві в лікарню госпіталізували співробітницю посольства США з травмою голови, яку знайшли на вулиці Толбухіна, і згодом вона померла.