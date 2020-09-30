Разумков закрив засідання Ради

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закрив засідання парламенту в середу

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Пленарне засідання Верховної Ради України оголошую закритим",- сказав Разумков.

30 вересня народні депутати ухвалили рішення скасувати пленарні засідання ВР 1 та 2 жовтня і натомість передбачили на ці дні роботу в комітетах. Також було скасовано пленарні засідання наступного тижня через зростання кількості інфікувань коронавірусом у Верховній Раді.

Натомість було призначено пленарне засідання 20 жовтня, на якому депутати мають розглянути проєкт дежбюджету-2021 у першому читанні.

Крім того, на засіданні в середу народні депутати ухвалили закони "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" щодо надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" №3006а та "Про електронні комунікації" №3014.

Було схвалено заяву Верховної Ради України щодо невизнання легітимності так званих місцевих виборів на тимчасово окупованих територіях України - в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі.