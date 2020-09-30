Рада візьметься за повернення "пакунку малюка" та зміни у Виборчому кодексі

Народні депутати на засіданні в середу, 30 вересня, розглянуть у другому читанні законопроєкт про повернення "пакунку малюка" та вдруге спробують включити до порядку денного та ухвалити рішення щодо законопроєкту про внесення змін до Виборчого кодексу.

Як передає Укрінформ, про це свідчить порядок денний засідання, опублікований на сайті Верховної Ради.

Так, законопроєкт №3006а передбачає законодавчо врегулювати надання "пакунку малюка". Як поінформувала напередодні заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував Раді ухвалити даний законопроєкт у другому читанні та в цілому.

На засіданні в середу депутати вдруге спробують включити до порядку денного та ухвалити рішення щодо законопроєкту №4117 про внесення змін до Виборчого кодексу та деяких законодавчих актів щодо особливостей організації підготовки та проведення виборів у період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню COVID-19 та вдосконалення окремих положень виборчого законодавства. Для того, щоб включити в порядок денний цей законопроєкт на засіданні у вівторок, депутата забракло голосів.

Крім того, порядок денний передбачає розгляд у повторному другому читанні законопроєкту №3648 "Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові".

У першому читанні народні депутати планують розглянути проєкт закону №3900 "Про внесення змін до закону України "Про освіту" щодо забезпечення якості навчальної літератури".

До включення в порядок денний та ухвалення рішення запропоновано законопроєкт №4119 "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (щодо реалізації положень статті 11 Закону України "Про ринок природного газу)".

У другому читанні депутати мають намір ухвалити законопроєкти №1182-1-д "Про внутрішній водний транспорт" та №3014 "Про електронні комунікації".

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Порядок денний засідання також передбачає розгляд проєкту постанови №4109 "Про Заяву Верховної Ради України щодо невизнання легітимності так званих місцевих виборів на тимчасово окупованих територіях України - в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі".

Заплановано і розгляд низки законопроєктів щодо ратифікації міжнародних договорів.