Рада розгляне законопроєкт про особливості проведення виборів під час карантину

Рада у вівторок розгляне в першому читанні законопроєкт №4117 про внесення змін до Виборчого кодексу та деяких законодавчих актів щодо особливостей організації підготовки та проведення виборів у період карантину.

Як передає Укрінформ, про це свідчить порядок денний засідання, оприлюднений на сайті Верховної Ради.

Цей законопроєкт пропонує визначити особливості організації, підготовки та проведення виборів у період дії карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України хвороби COVID-19. Документом також пропонується вдосконалити окремі положення Виборчого кодексу, що зумовлено змінами адміністративно-територіального устрою України. Крім того, пропонується скоротити строки подачі до нього альтернативних законопроєктів.

Нардепи також планують розглянути проєкт закону №4099 "Про внесення зміни до пункту 4 Розділу X "Прикінцеві та Перехідні положення" Закону України "Про публічні закупівлі" щодо особливостей здійснення закупівель під час виборчого процесу".

Крім цього, порядок денний передбачає розгляд законопроєкту №4119 "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (щодо реалізації положень статті 11 Закону України "Про ринок природного газу)".

Також на порядку денному - законопроєкт №3900 "Про внесення змін до закону України "Про освіту" щодо забезпечення якості навчальної літератури".

Для включення до порядку денного та ухвалення рішення запропоновано проєкт закону №4051 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення правового регулювання дистанційної роботи".

Народні депутати також мають намір розглянути законопроєкти №3577 щодо захисту житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа та №2443 щодо позачергового забезпечення житлом осіб, які взяті на облік до 01 січня 1993 року та проживають у житлі тимчасового призначення.

Порядок денний також передбачає розгляд у першому читанні законопроєкту №3628, який пропонує посилити відповідальність за правопорушення у сфері продажу дітям електронних сигарет і рідин, що використовуються в електронних сигаретах.

На засіданні також планується розглянути законопроєкт №3039а "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставки податку на додану вартість з окремих операцій на період реалізації Договору між Урядом України та Урядом Республіки Польща про надання кредиту на умовах пов'язаної допомоги та інших питань державного боргу".

Окрім того, порядок денний засідання передбачає розгляд проєкту постанови №4109 "Про Заяву Верховної Ради України щодо невизнання легітимності так званих місцевих виборів на тимчасово окупованих територіях України - в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі".