Разумков прокоментував ініціативу щодо "клонів" на виборах

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що внесення змін до законодавства в частині необхідності вказувати у бюлетені нове та старе прізвище кандидата у разі його зміни менш ніж за півроку до виборів варто передбачити перед стартом наступного виборчого процесу в Україні.

Як передає Укрінформ, таким чином спікер 28 вересня під час програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV прокоментував відповідну ініціативу депутатської фракції політичної партії "Європейська солідарність".

"Скажу навіть не як Голова Верховної Ради, а з точки зору політичного консультанта: це непогана ідея. Але це неможливо буде зробити сьогодні, перед виборами, які відбудуться 25 жовтня. Можливо, це треба закласти для наступних виборів. Це реальний механізм, оскільки ми розглядаємо питання зміни по батькові - такий законопроєкт також знаходиться у Верховній Раді України. То можливо, це і було би правильним аргументом, щоб не створювали клонів... Але на сьогодні цей законопроєкт ще не подано, після чого треба буде 14 днів для внесення альтернативних законопроєктів, далі - перше читання, друге читання," - пояснив Разумков.

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Як повідомляв Укрінформ, на погоджувальній раді 28 вересня співголова фракції партії "Європейська солідарність" Артур Герасимов озвучив ініціативу, щоб у разі зміни прізвища кандидата менш ніж за півроку до виборів у виборчому бюлетені вказувалось не тільки його нове прізвище, а й старе.

Верховна Рада призначила чергові місцеві вибори в Україні на 25 жовтня.

Виборчий процес розпочався 5 вересня, а впродовж 15-24 вересня відбувається офіційне висування кандидатів.