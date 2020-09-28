Разумков наголошує на неможливості внесення змін до постанови про проведення місцевих виборів

Жодних питань щодо внесення змін до постанови щодо організації та проведення місцевих виборів в Україні немає в порядку денному поточного пленарного тижня Верховної Ради.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 28 вересня під час програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

"Наскільки мені відомо, питань щодо внесення змін до постанови про вибори там (на засіданні фракції партії "Слуга народу" ввечері 28 вересня, - ред.). У порядку денному на цей пленарний тиждень цього питання так само нема," - зазначив Разумков.

При цьому він нагадав, що внесення змін до постанови щодо організації та проведення місцевих виборів може поставити під сумнів легітимність усього виборчого процесу, адже відповідно до чинного законодавства, Верховна Рада оголошує вибори не пізніше ніж за 90 днів до їх проведення.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада призначила чергові місцеві вибори в Україні на 25 жовтня.

Виборчий процес розпочався 5 вересня, а впродовж 15-24 вересня відбувається офіційне висування кандидатів.