Разумков сказав, коли Рада візьметься за бюджет-2021

Верховна Рада проведе позачергове засідання 20 жовтня задля розгляду в першому читанні проєкту закону про Державний бюджет України на 2021 рік.

Як передає Укрінформ, про це заявив Голова ВР Дмитро Разумков під час засідання погоджувальної ради 28 вересня.

“Я хотів би зазначити, що 1 жовтня — це останній термін, коли можна подавати свої правки та пропозиції до бюджету, і треба врахувати 20 жовтня, щоб у нас було пленарне засідання, оскільки це крайній строк, коли Верховна Рада має схвалити свої пропозиції й направити до Кабінету міністрів України. Тому 20 треба буде також провести пленарне засідання Верховної Ради України,” - сказав спікер.

Як повідомляв Укрінформ, раніше голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев (фракція "Слуга народу") в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що Верховна Рада розгляне проєкт закону про держбюджет на 2021 рік у першому читанні, імовірно, 20 жовтня.

14 вересня Кабінет Міністрів на своєму засіданні затвердив проєкт держбюджету на 2021 рік і того ж дня вніс його до Верховної Ради.

18 вересня уряд презентував документ у парламенті.