Разумков сказав, коли Рада візьметься за бюджет-2021
Як передає Укрінформ, про це заявив Голова ВР Дмитро Разумков під час засідання погоджувальної ради 28 вересня.
“Я хотів би зазначити, що 1 жовтня — це останній термін, коли можна подавати свої правки та пропозиції до бюджету, і треба врахувати 20 жовтня, щоб у нас було пленарне засідання, оскільки це крайній строк, коли Верховна Рада має схвалити свої пропозиції й направити до Кабінету міністрів України. Тому 20 треба буде також провести пленарне засідання Верховної Ради України,” - сказав спікер.
Як повідомляв Укрінформ, раніше голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев (фракція "Слуга народу") в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що Верховна Рада розгляне проєкт закону про держбюджет на 2021 рік у першому читанні, імовірно, 20 жовтня.
14 вересня Кабінет Міністрів на своєму засіданні затвердив проєкт держбюджету на 2021 рік і того ж дня вніс його до Верховної Ради.
18 вересня уряд презентував документ у парламенті.