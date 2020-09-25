Шмигаль каже, що з МВФ ідуть консультації про дефіцит у бюджеті-2021
Про це Прем’єр-міністр Денис Шмигаль сказав під час робочої поїздки до Львівської області, повідомляє Укрінформ із посиланням на Урядовий портал.
"Цього року дефіцит 7,5%, близько 298 млрд грн. Наступного року ми плануємо 6%, але зараз з Міжнародним валютним фондом ведемо переговори, щоб його дещо зменшити. При цьому і бюджет цього року, і бюджет наступного року є реалістичними і будуть повністю виконані", - запевнив Шмигаль.
За його словами, стратегія уряду полягає у подальшому скороченні і дефіциту бюджету, і державного боргу України.
Шмигаль також зазначив, що в III кварталі 2020 року спостерігається помірне відновлення економіки, яке продовжиться і у 2021 році.
За даними глави уряду, цього року дефіцит державного бюджету становить 7,5% ВВП, а вже у 2021 році він буде зменшений до 6% ВВП.