Шмигаль каже, що з МВФ ідуть консультації про дефіцит у бюджеті-2021

Уряд проводить консультації щодо можливого зменшення дефіциту держбюджету на 2021 рік.

Про це Прем’єр-міністр Денис Шмигаль сказав під час робочої поїздки до Львівської області, повідомляє Укрінформ із посиланням на Урядовий портал.

"Цього року дефіцит 7,5%, близько 298 млрд грн. Наступного року ми плануємо 6%, але зараз з Міжнародним валютним фондом ведемо переговори, щоб його дещо зменшити. При цьому і бюджет цього року, і бюджет наступного року є реалістичними і будуть повністю виконані", - запевнив Шмигаль.

За його словами, стратегія уряду полягає у подальшому скороченні і дефіциту бюджету, і державного боргу України.

Шмигаль також зазначив, що в III кварталі 2020 року спостерігається помірне відновлення економіки, яке продовжиться і у 2021 році.

За даними глави уряду, цього року дефіцит державного бюджету становить 7,5% ВВП, а вже у 2021 році він буде зменшений до 6% ВВП.