У Мінсоцполітики мають зауваження до законопроекту про "пакунок малюка"

У Мінсоцполітики мають декілька зауважень щодо законопроєкту про надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка", який ВР підтримала у першому читанні.

Про це на брифінгу заявив заступник міністра соціальної політики Борис Лебедцов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Взагалі Міністерство соціальної політики за "пакунок малюка". Але в тому вигляді, який написаний закон, ми маємо свої застереження, і вчора на комітеті ми висловили свою позицію. Перш за все, це відбувається в рамках міжнародно технічної допомоги, був заключений договір, меморандум з міжнародною організацією ЮНОПС. У нас питання, що цей договір вже закінчується 31.10. По-друге, ми підняли питання, що договір, перш за все, закінчується, і ми написали декілька листів до компанії ЮНОПС і очікуємо від них звіти", - сказав Лебедцов.

У Мінсоцполітики є питання щодо того, як будуть отримувати пакунки ті батьки, у яких, наприклад, дитина родилася два-три місяці тому.

"Тобто цей пакунок вже можливо буде неактуальним. Тобто у нас є певні застереження, і декілька депутатів підтримали сьогодні, що можливо якраз залишиться і саме фінансова підтримка на картку і можливо буде в майбутньому "пакунок малюка", - сказав він.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" щодо надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" (№3006а) та скоротила строки його підготовки до другого читання.

Кабінет Міністрів на засіданні 29 липня ухвалив рішення про запровадження виплати 5 тис. грн на одного новонародженого замість видачі "пакунків малюка".

Механізм отримання грошової компенсації одноразової допомоги "Пакунок малюка" почав працювати з 1 вересня 2020 року.