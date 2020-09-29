"Слуга народу" планує провести засідання фракції на передовій

Фракція партії «Слуга народу» наступного тижня планує провести виїзне засідання на передовій.

Про це журналістам повідомив голова фракції Давид Арахамія, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Слуга народу» планує засідання фракції на Донбасі, по суті, в нульовій зоні. Орієнтовно це засідання планується наступного тижня. Засідання буде закритим, без журналістів. Хочемо поговорити з військовими і мирним населенням у тому числі, об’їхати всю цю зону», - зазначив Арахамія.

Як повідомляв Укрінформ, відповідно до звіту Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ від 26 вересня, після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня, на якому досягнуто домовленості про додаткові заходи з посилення режиму припинення вогню починаючи з 00:01 27 липня, моніторингова місія зафіксувала загалом 1 337 порушень режиму припинення вогню в Донецькій та Луганській областях.