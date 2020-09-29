"Слуга народу" планує провести засідання фракції на передовій
Про це журналістам повідомив голова фракції Давид Арахамія, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Слуга народу» планує засідання фракції на Донбасі, по суті, в нульовій зоні. Орієнтовно це засідання планується наступного тижня. Засідання буде закритим, без журналістів. Хочемо поговорити з військовими і мирним населенням у тому числі, об’їхати всю цю зону», - зазначив Арахамія.
Як повідомляв Укрінформ, відповідно до звіту Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ від 26 вересня, після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня, на якому досягнуто домовленості про додаткові заходи з посилення режиму припинення вогню починаючи з 00:01 27 липня, моніторингова місія зафіксувала загалом 1 337 порушень режиму припинення вогню в Донецькій та Луганській областях.