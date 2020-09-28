Віцеспікерка вважає, що використанням грошей із COVID-фонду має зайнятися ТСК

Заступниця Голови Верховної Ради Олена Кондратюк закликає парламентаріїв обговорити необхідність створення Тимчасової слідчої комісії для з’ясування ефективності використання коштів Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19.

Як передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу Апарату Верховної Ради, про це Кондратюк сказала під час засідання Погоджувальної ради парламенту в понеділок, 28 вересня.

"Найголовніше питання, яке зараз турбує українців, - куди діваються гроші з COVID-фонду на подолання пандемії. У людей є дуже великі сумніви, що вони витрачаються за призначенням. Вони просять створити Тимчасову слідчу комісію у Верховній Раді, щоб з’ясувати, куди поділися ці кошти. Я би хотіла, щоб ми проговорили це питання", - зауважила віцеспікер.

Крім того, Кондратюк зазначила, що порядок проведення місцевих виборів 25 жовтня в умовах коронавірусу також викликає стурбованість у громадян.

"Незрозуміло, як і хто буде забезпечувати та фінансувати безпеку під час проведення виборів в умовах коронавірусу. Починаючи із засобів індивідуального захисту членів виборчих комісій і закінчуючи необхідністю дотримання соціальної дистанції на дільницях, кількістю осіб, які можуть перебувати в приміщеннях, антисептиками та одноразовими ручками в кабінках для голосування", - зазначила Кондратюк.

Заступниця Голови Верховної Ради висловила сподівання, що парламент підтримає законопроєкт №4117 про внесення змін до Виборчого кодексу щодо особливостей проведення виборів в умовах карантину. А також врахує позитивний досвід організації місцевих виборів під час карантину в сусідніх європейських країнах.

Ще одна суттєва проблема, на яку звернула увагу Кондратюк, полягає у критичній відсутності інформації про те, як саме буде відбуватися голосування, як виглядає виборчий бюлетень, як правильно його заповнити, «щоб ми могли захистити результати виборів і не було зловживань стосовно того, що якісь бюлетені може бути втрачено».

Як повідомлялося, в Україні на початку квітня було створено Фонд для боротьби з коронавірусом обсягом 64,7 млрд грн з метою фінансування додаткових видатків на охорону здоров'я та соціальних видатків, безпосередньо пов'язаних із епідемією COVID-19.