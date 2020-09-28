Україна і Кіпр відновлюють активний політичний діалог та економічну співпрацю

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і очільник МЗС Республіки Кіпр Нікос Хрістодулідіс домовилися активізувати політичний діалог та торговельно-економічну співпрацю.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МЗС за результатами телефонної розмови дипломатів.

"Керівники зовнішньополітичних відомств України та Кіпру домовились активізувати політичний діалог між двома країнами і надати нового імпульсу розвиткові двостороннього співробітництва в економічній та інвестиційній сферах", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що міністри обговорили модальності підготовки до проведення наступного засідання Міжурядової українсько-кіпрської комісії як важливого спільного органу зі сприяння розвиткові торговельно-економічної співпраці.

Кулеба висловив вдячність за незмінну підтримку Республікою Кіпр суверенітету та територіальної цілісності України у межах її міжнародно визнаних кордонів як на двосторонньому рівні, так і в рамках ЄС.

Очільники зовнішньополітичних відомств обмінялися запрошеннями здійснити візити після покращення епідемічної ситуації.