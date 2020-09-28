Україна і Кіпр відновлюють активний політичний діалог та економічну співпрацю
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МЗС за результатами телефонної розмови дипломатів.
"Керівники зовнішньополітичних відомств України та Кіпру домовились активізувати політичний діалог між двома країнами і надати нового імпульсу розвиткові двостороннього співробітництва в економічній та інвестиційній сферах", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що міністри обговорили модальності підготовки до проведення наступного засідання Міжурядової українсько-кіпрської комісії як важливого спільного органу зі сприяння розвиткові торговельно-економічної співпраці.
Кулеба висловив вдячність за незмінну підтримку Республікою Кіпр суверенітету та територіальної цілісності України у межах її міжнародно визнаних кордонів як на двосторонньому рівні, так і в рамках ЄС.
Очільники зовнішньополітичних відомств обмінялися запрошеннями здійснити візити після покращення епідемічної ситуації.