Зеленський змінив склад Антикорупційної ради

Як повідомляє Укрінформ, відповідний указ №411/2020 опублікований на сайті глави держави.

Згідно з документом, Зеленський увів до персонального складу Нацради з питань антикорупційної політики Грищука (за згодою) та Татарова.

Водночас Президент вивів зі складу ради екскерівника Державної митної служби Ігоря Муратова та екскерівника САП Назара Холодницького.

Як повідомлялося, Національна рада з питань антикорупційної політики - консультативно-дорадчий орган при Президентові України з питань визначення, актуалізації та вдосконалення антикорупційної стратегії.