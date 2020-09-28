Зеленський змінив склад Антикорупційної ради

Зеленський змінив склад Антикорупційної ради

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський увів до складу Національної ради з питань антикорупційної політики першого заступника керівника САП Максима Грищука та заступника керівника Офісу Президента Олега Татарова.

Як повідомляє Укрінформ, відповідний указ №411/2020 опублікований на сайті глави держави.

Згідно з документом, Зеленський увів до персонального складу Нацради з питань антикорупційної політики Грищука (за згодою) та Татарова.

Водночас Президент вивів зі складу ради екскерівника Державної митної служби Ігоря Муратова та екскерівника САП Назара Холодницького.

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Як повідомлялося, Національна рада з питань антикорупційної політики - консультативно-дорадчий орган при Президентові України з питань визначення, актуалізації та вдосконалення антикорупційної стратегії.

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