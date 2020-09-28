“Голос” закликає провести позачергову Раду через поширення коронавірусу

Депутатська фракція партії “Голос” закликає Верховну Раду провести позачергове засідання задля обговорення ситуації щодо поширення в Україні коронавірусної хвороби та проведення тестування на COVID-19.

Як передає Укрінформ, із такою пропозицію виступив заступник голови фракції Ярослав Железняк під час засідання погоджувальної ради 28 вересня.

“Щодо ситуації з ковідом: вона справді неконтрольована. Була вже цифра захворілих на добу 3800 і більше. За оцінками деяких експертів, зокрема і МОЗ, якщо цифра на добу буде більшою ніж 4500, це означає, що в нас заповнені всі лікарні, не вистачає ліжок... Тому буде правильно, що якщо ми перетинаємо межу 4000 хворих на день, парламент повинен зібратися на позачергове засідання. Дати відповіді, що у нас відбувається з тестуванням, чому насправді у нас залишається проблема, що деякі тестування ми чекаємо тижнями, що відбувається з виплатами лікарям, чому є бюрократичні перепони, коли люди хворіють, а держава не може їм дати гарантовану законом допомогу”, - зазначив Железняк.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 28 вересня зафіксовано 201305 випадків коронавірусу, за минулу добу виявлено 2671 хворого.