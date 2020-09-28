“Голос” закликає провести позачергову Раду через поширення коронавірусу

“Голос” закликає провести позачергову Раду через поширення коронавірусу

Укрінформ
Депутатська фракція партії “Голос” закликає Верховну Раду провести позачергове засідання задля обговорення ситуації щодо поширення в Україні коронавірусної хвороби та проведення тестування на COVID-19.

Як передає Укрінформ, із такою пропозицію виступив заступник голови фракції Ярослав Железняк під час засідання погоджувальної ради 28 вересня.

“Щодо ситуації з ковідом: вона справді неконтрольована. Була вже цифра захворілих на добу 3800 і більше. За оцінками деяких експертів, зокрема і МОЗ, якщо цифра на добу буде більшою ніж 4500, це означає, що в нас заповнені всі лікарні, не вистачає ліжок... Тому буде правильно, що якщо ми перетинаємо межу 4000 хворих на день, парламент повинен зібратися на позачергове засідання. Дати відповіді, що у нас відбувається з тестуванням, чому насправді у нас залишається проблема, що деякі тестування ми чекаємо тижнями, що відбувається з виплатами лікарям, чому є бюрократичні перепони, коли люди хворіють, а держава не може їм дати гарантовану законом допомогу”, - зазначив Железняк.

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Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 28 вересня зафіксовано 201305 випадків коронавірусу, за минулу добу виявлено 2671 хворого.

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