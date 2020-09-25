У Раді кажуть, що Міноборони переписало проєкт наказу про “штрафи за вогонь у відповідь”
Як передає кореспондент Укрінформу, про це журналістам повідомила заступник голови комітету Мар'яна Безугла (фракція партії "Слуга народу") після засідання, що проходило 25 вересня у закритому режимі.
"Його (наказу №330 - ред.) не існує. Тобто, то був проєкт, ми теж мали застереження щодо нього, він не був зовсім коректним. Там переробили зовсім інший наказ. Ідея була закладена цілком зрозуміла, тим не менш, сформульована, особливо в чорнетці, яка потрапила на загал, некоретно, і комітет у цьому одностайний... Те, що було зроблено некоректно, виправлено, представники Міністерства оборони доповіли... Відповідно зараз ситуація скоригована", - зазначила Безугла.
За її словами, на засіданні парламентарії висловили застереження, щоб надалі Міністерство оборони обов'язково радилось із профільним комітетом щодо будь-яких рішень, "які є глобальними і впливають на сприйняття громадян", щоб не було помилок навіть на етапі проєктування тих чи інших рішень.
Як повідомляв Укрінформ, 18 вересня журналіст Юрій Бутусов оприлюднив інформацію, що Міністерство оборони видало наказ №330, який нібито запроваджує штрафи для українських військових на Донбасі за відкриття вогню у відповідь.
За його словами, цей наказ передбачає додаткову премію для військових на фронті, але якщо військовик допускає правопорушення, то його штрафуватимуть і премію скорочуватимуть.
Згодом у Міноборони спростували цю інформацію і заявили, що «наказ №330» ще не виданий.