У Раді кажуть, що Міноборони переписало проєкт наказу про “штрафи за вогонь у відповідь”

Представники Міноборони на засіданні Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки запевнили, що проєкт наказу №330, який нібито запроваджує штрафи для військових на Донбасі за відкриття вогню у відповідь і який викликав резонанс, наразі відкоригований.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це журналістам повідомила заступник голови комітету Мар'яна Безугла (фракція партії "Слуга народу") після засідання, що проходило 25 вересня у закритому режимі.

"Його (наказу №330 - ред.) не існує. Тобто, то був проєкт, ми теж мали застереження щодо нього, він не був зовсім коректним. Там переробили зовсім інший наказ. Ідея була закладена цілком зрозуміла, тим не менш, сформульована, особливо в чорнетці, яка потрапила на загал, некоретно, і комітет у цьому одностайний... Те, що було зроблено некоректно, виправлено, представники Міністерства оборони доповіли... Відповідно зараз ситуація скоригована", - зазначила Безугла.

За її словами, на засіданні парламентарії висловили застереження, щоб надалі Міністерство оборони обов'язково радилось із профільним комітетом щодо будь-яких рішень, "які є глобальними і впливають на сприйняття громадян", щоб не було помилок навіть на етапі проєктування тих чи інших рішень.

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Як повідомляв Укрінформ, 18 вересня журналіст Юрій Бутусов оприлюднив інформацію, що Міністерство оборони видало наказ №330, який нібито запроваджує штрафи для українських військових на Донбасі за відкриття вогню у відповідь.

За його словами, цей наказ передбачає додаткову премію для військових на фронті, але якщо військовик допускає правопорушення, то його штрафуватимуть і премію скорочуватимуть.

Згодом у Міноборони спростували цю інформацію і заявили, що «наказ №330» ще не виданий.