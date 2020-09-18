Міноборони спростовує появу “наказу №330” про штрафи за вогонь у відповідь

У Міністерстві оборони заявили, що «наказ №330», який, за даними ЗМІ, нібито, вводить штрафи для українських військових за вогонь у відповідь на Донбасі, ще не виданий.

Робота над документом триває. І метою його є мотивувати українських військових.

Про це відомство поінформувало у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Щодо наказу № 330. Всі висновки та оцінки передчасні. Міністром оборони України до наказу було висловлено застереження. Робота над документом триває. Його мета: додатково мотивувати наших військових, що зараз стримують збройну агресію Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях», - зазначається у повідомленні.

У Міністерстві поінформували, що винайдено необхідні кошти, і залишилось уточнити деталі.

Раніше журналіст Юрій Бутусов оприлюднив інформацію, що Міністерство оборони видало наказ №330, який, нібито, вводить штрафи для українських військових за вогонь у відповідь на Донбасі.

Журналіст виклав скріни і заявив, що міністр оборони Андрій Таран, нібито, зобов'язав штрафувати і позбавляти премій військовослужбовців за ведення вогню у відповідь по російським окупантам.

Бутусов стверджував, що цей наказ нібито доведений у всі військові частини на фронті і наразі він викликав крайнє обурення в українських воїнів.

За його словами, цей наказ вводить додаткову премію для військових на фронті, але якщо військовий допускає правопорушення, то його штрафують і премію скорочують.

Журналіст заявляв, що "до порушень відносяться: вчинення військовослужбовцями військового адміністративного правопорушення або адміністративного правопорушення; наявність облікованих під час виконання службових обов’язків випадків захворювань через порушення правил гігієни, травмувань через порушення заходів безпеки, суїцидів та невиправданих бойових втрат серед особового складу; відкриття вогню (у тому числі у відповідь) без наказу відповідного командира (начальника), крім випадків військової необхідності".