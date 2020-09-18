Міноборони розробляє Стратегію воєнної безпеки, спрямовану на членство України в НАТО

Міністерство оборони веде роботу над Стратегією воєнної безпеки, спрямованої на розвиток особливого партнерства з НАТО з метою набуття повноправного членства України в Альянсі.

Як передає Укрінформ, про це заявив міністр оборони України Андрій Таран, повідомляє пресслужба Міноборони.

"Новітня Стратегія національної безпеки, схвалена Верховним Головнокомандувачем, містить однозначний імператив отримати запрошення та приєднатися до Плану дій щодо членства в НАТО. Поставлена мета - повноправне членство в Альянсі. З цього ми і виходимо, організовуючи свою роботу над проєктом Стратегії воєнної безпеки", - заявив очільник оборонного відомства.

Він також зауважив, що наразі для опрацювання проєктів Стратегії воєнної безпеки України та Стратегічного оборонного бюлетеня України створено робочу групу на чолі з першим заступником міністра оборони Іваном Руснаком. До її складу, окрім фахівців Міноборони та Генштабу, запрошені представники Офісу Президента, Апарату РНБО, Секретаріату КМУ, Національного інституту стратегічних досліджень, складових сил оборони, а також Ради сприяння імплементації реформ Міноборони України та Громадської ради при Міноборони України.

За словами Тарана, Міністерство оборони розпочало системну роботу з прискорення оборонної реформи за нормами, принципами і стандартами НАТО. Це знайшло практичний і конкретний зміст у вигляді запроваджених проєктів за десятьма пріоритетними напрямками.

Фото: МОУ