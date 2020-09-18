У морській піхоті спростували інформацію про штрафи за вогонь у відповідь на Донбасі

У морській піхоті спростували інформацію про штрафи для українських військових за вогонь у відповідь на Донбасі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба 35 окремої бригади морської піхоти ім.контр-адмірала Михайла Остроградського.

«Жодної заборони на право і обов’язок захищати Батьківщину у розробленому порядку, який регламентує виплати винагороди, – немає. Її не може бути за визначенням», - йдеться у повідомленні .

Зазначається, дії військових у бойовій ситуації регламентовано статутом, законами України і відповідними наказами командира. Але бойова обстановка може вимагати й особистого рішення від кожного воїна. Це логічно і передбачено усіма керівними документами.

Раніше журналіст Юрій Бутусов оприлюднив інформацію, що Міністерство оборони видало наказ №330, який, нібито, вводить штрафи для українських військових за вогонь у відповідь на Донбасі.

Журналіст виклав скріни і заявив, що міністр оборони Андрій Таран, нібито, зобов'язав штрафувати і позбавляти премій військовослужбовців за ведення вогню у відповідь по російським окупантам.

Бутусов стверджував, що цей наказ нібито доведений у всі військові частини на фронті і наразі він викликав крайнє обурення в українських воїнів.

За його словами, цей наказ вводить додаткову премію для військових на фронті, але якщо військовий допускає правопорушення, то його штрафують і премію скорочують.

Журналіст заявляв, що "до порушень відносяться: вчинення військовослужбовцями військового адміністративного правопорушення або адміністративного правопорушення; наявність облікованих під час виконання службових обов’язків випадків захворювань через порушення правил гігієни, травмувань через порушення заходів безпеки, суїцидів та невиправданих бойових втрат серед особового складу; відкриття вогню (у тому числі у відповідь) без наказу відповідного командира (начальника), крім випадків військової необхідності".