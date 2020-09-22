Євросоюз готовий дати Україні €1,2 мільярда, але необхідна співпраця з МВФ - Боррель

Європейський Союз готовий надати Україні 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги, але необхідна конструктивна співпраця держави з Міжнародним валютним фондом та посилення верховенство права.

Про це повідомив віцепрезидент Європейської комісії, високий представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель під час спільного брифінгу з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою в Києві, передає кореспондент Укрінформу.

"Ми готові надати 1,2 мільярда (євро - ред.) макрофінансової допомоги для того, щоб допомогти вирішенню проблем, які пов’язані з економічним спадом, що був спричинений коронавірусною пандемією, але для цього Україні необхідно конструктивно взаємодіяти з Міжнародним валютним фондом та виконати всі ті вимоги, які стосуються посилення верховенства права в Україні", - сказав Боррель.

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Він зауважив, що одним із найбільших викликів на сьогодні є коронавірус, і Європейський Союз у цій ситуації висловлює свою солідарність з Україною, зокрема надав безпрецедентну підтримку Україні для боротьби з пандемією - "це майже 200 мільйонів євро, і це є найбільша фінансова допомога, яка була надана нашим східним партнерам".

Він додав, що пандемія коронавірусу також погіршила гуманітарну ситуацію на сході України, і для того, щоб вирішити конкретно саме ці питання на Донбасі, Європейський Союз надав 155 млн євро допомоги.

Водночас Боррель наголосив, що ЄС не є благодійним фондом, а виділяє ці кошти, бо прагне, щоб Україна процвітала.

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"Я хотів би наголосити, що Європейський Союз надає цю допомогу не тому, що він є якимось благодійним фондом чи неурядовою організацією. Ми є політичною інституцією і робимо це тому, що ми зацікавлені в тому, щоб Україна була процвітаючою, демократичною і стабільною країною", - сказав Боррель.

Як повідомлялося, Боррель 22 вересня розпочав перший після початку роботи на цій посаді візит в Україну.

Європейський союз у квітні цього року ухвалив рішення виділити країнам-партнерам понад 15,6 мільярда євро допомоги на боротьбу з пандемією коронавірусу, в тому числі – 190 мільйонів євро для України.