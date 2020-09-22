Євросоюз готовий дати Україні €1,2 мільярда, але необхідна співпраця з МВФ - Боррель
Про це повідомив віцепрезидент Європейської комісії, високий представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель під час спільного брифінгу з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою в Києві, передає кореспондент Укрінформу.
"Ми готові надати 1,2 мільярда (євро - ред.) макрофінансової допомоги для того, щоб допомогти вирішенню проблем, які пов’язані з економічним спадом, що був спричинений коронавірусною пандемією, але для цього Україні необхідно конструктивно взаємодіяти з Міжнародним валютним фондом та виконати всі ті вимоги, які стосуються посилення верховенства права в Україні", - сказав Боррель.
Він зауважив, що одним із найбільших викликів на сьогодні є коронавірус, і Європейський Союз у цій ситуації висловлює свою солідарність з Україною, зокрема надав безпрецедентну підтримку Україні для боротьби з пандемією - "це майже 200 мільйонів євро, і це є найбільша фінансова допомога, яка була надана нашим східним партнерам".
Він додав, що пандемія коронавірусу також погіршила гуманітарну ситуацію на сході України, і для того, щоб вирішити конкретно саме ці питання на Донбасі, Європейський Союз надав 155 млн євро допомоги.
Водночас Боррель наголосив, що ЄС не є благодійним фондом, а виділяє ці кошти, бо прагне, щоб Україна процвітала.
"Я хотів би наголосити, що Європейський Союз надає цю допомогу не тому, що він є якимось благодійним фондом чи неурядовою організацією. Ми є політичною інституцією і робимо це тому, що ми зацікавлені в тому, щоб Україна була процвітаючою, демократичною і стабільною країною", - сказав Боррель.
Як повідомлялося, Боррель 22 вересня розпочав перший після початку роботи на цій посаді візит в Україну.
Європейський союз у квітні цього року ухвалив рішення виділити країнам-партнерам понад 15,6 мільярда євро допомоги на боротьбу з пандемією коронавірусу, в тому числі – 190 мільйонів євро для України.