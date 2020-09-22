Зеленський обговорив з Боррелем боротьбу з корупцією і реформи

Президент Володимир Зеленський запевнив високого представника ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозепа Борреля, що українська влада зацікавлена у побудові незалежної антикорупційної структури та правоохоронної системи.

Про це йшлося під час зустрічі посадовців у межах першого візиту в Україну глави дипломатії ЄС, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави Української держави.

“Президент також поінформував про підготовку судової реформи й запевнив у тому, що нинішня українська влада якнайбільше зацікавлена у побудові незалежної антикорупційної структури та правоохоронної системи задля демократичного розвитку України”, - розповіли в ОП.

Крім того, сторони детально обговорили перебіг реформ в Україні. За даними ОП, Боррель, зокрема, “привітав лідерство Зеленського у просуванні таких реформ, як земельна, реформа банківського та небанківського фінансових секторів, боротьба з корупцією та зменшення впливу олігархів”.

Як повідомляв Укрінформ, віцепрезидент Європейської комісії, високий представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель 22 вересня здійснює перший з часу вступу на посаду візит в Україну.

Верховна Рада 17 вересня затвердила представників у конкурсну комісію з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. У Представництві ЄС і посольстві США в Україні зазначили, що взяли до відома рішення українського парламенту щодо конкурсної комісії з відбору керівника САП та заявили, що від її роботи залежатиме подальша підтримка США.

Фото: ОП