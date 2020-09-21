У "Слузі народу" пояснили, чому їхні збори у дворі КНУ ім.Шевченка законні

Конференція політичної партії «Слуга народу» з метою висунення кандидатів на місцеві вибори відбувалася 20 вересня у внутрішньому дворі Червоного корпусу Київського національного університету імені Тараса Шевченка із дотриманням законодавства.

Як передає Укрінформу, про це йдеться у заяві політсили.

«Про «зелений корпус» КНУ імені Шевченка. Жарт – дотепний, але звинувачення в порушеннях – безпідставне. Захід у КНУ в неділю, 20 вересня, було проведено із дотриманням законодавства: як виборчого, так і освітнього. У дворі Червоного корпусу університету Президент та наші колеги по партії розповідали про своє бачення розвитку Києва та презентували команду, яка здатна забезпечити цей розвиток», – йдеться у повідомленні.

Водночас у партії наголошують, що захід відбувся на частині відкритої території вишу вихідного дня, коли не здійснюється освітній процес, за відсутності викладачів і студентів. При цьому не використовувалися жодні аудиторії або будівлі закладу освіти, його працівники не залучалися до організації, а сцену було демонтовано і прибрано в неділю.

«Будь-яка агітація не могла здійснюватися в принципі, оскільки, згідно з положеннями Виборчого кодексу, вона може з’явитися лише після появи відповідних суб’єктів виборчого процесу. Місцева організація партії стає суб’єктом після висування – а цей процес наразі триває», – пояснили у «Слузі народу».

Разом з тим у партії нагадали, що їхні політичні опоненти нібито «не раз проводили свої заходи на території вишів – на умовах оренди приміщень і без агітації студентів».

Окрім того, в політсилі переконані, що внутрішній дворик Червоного корпусу КНУ має бути публічно доступним, оскільки є частиною історії та культури Києва. Тому «Слуга народу» має намір виступити з ініціативою, щоб ворота дворику були відчинені для всіх охочих принаймні у денний час.

Як повідомляв Укрінформ, 20 вересня відбулася конференція партії «Слуга народу», в якій взяв участь Президент Володимир Зеленський. Керівництво київської організації представило кандидатів в депутати Київради, а також Ірину Верещук як кандидата в мери столиці. Захід відбувався у внутрішньому дворі Червоного корпусу Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Проведення партійної конференції на території вишу розкритикувала частина українців, зокрема користувачі соцмереж. Водночас студентський парламент КНУ ім. Тараса Шевченка прокоментував проведення зборів партії «Слуга народу» на території головного корпусу свого ВНЗ. У своїй заяві студенти висловили занепокоєння «залученням університету до участі в акції політичної партії, що 20 вересня 2020 року проводилася на території головного корпусу».

Згідно з листом студпарламенту, ця акція порушує закон України «Про освіту», відповідно до якого політичні партії та їхні члени не мають права втручатися в роботу закладів, а також заборонено функціонування будь-яких політичних об’єднань у закладах освіти. Також студенти вважають, що збори суперечать листу Міністерства освіти і науки "Щодо недопущення політичної агітації в закладах освіти" від 14 вересня.