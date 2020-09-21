Студенти КНУ Шевченка засудили збори "Слуг народу" на території університету
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на заяву органу студентського самоврядування.
У своїй заяві студенти висловили занепокоєння "залученням університету до участі в акції політичної партії, що 20 вересня 2020 року проводиться на території головного корпусу".
Згідно з листом студпарламенту, ця акція порушує закон України «Про освіту», згідно з якою політичні партії та їхні члени не мають права втручатися в роботу закладів, а також заборонено функціонування будь-яких політичних об’єднань у закладах освіти. Також студенти вважають, що збори суперечать листу Міністерства освіти і науки "Щодо недопущення політичної агітації в закладах освіти" від 14 вересня.
"СПУ вбачає у публічному заході, що проводиться політичною партією "Слуга народу" на території Університету порушення норм чинного законодавства України, та наголошує на недопустимості таких заходів також і з міркувань шкоди для репутації Університету. СПУ засуджує будь-які акції політичного характеру, в тому числі політичну агітацію на території Університету, а також використання назви Київського національного університету імені Тараса Шевченка для задоволення політичних інтересів", – заявляють студенти.
На думку студпарламенту, не має значення, чи збори проводилися в будівлі КНУ, чи на його території. СПУ заявляє, що "вважає себе зобов’язаним зайняти активну позицію та дізнатися усі подробиці щодо ситуації, що склалася".
Нагадаємо: 20 вересня відбулася конференція партії "Слуга народу", в якій взяв участь президент Володимир Зеленський. Керівництво київської організації представило кандидатів в депутати Київради, а також Ірину Верещук як кандидата в мери столиці від партії президента.