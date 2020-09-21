Студенти КНУ Шевченка засудили збори "Слуг народу" на території університету

Студентський парламент Київського національного університету імені Тараса Шевченка 20 вересня прокоментував проведення зборів партії "Слуга народу" на території головного корпусу свого університету.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на заяву органу студентського самоврядування.

У своїй заяві студенти висловили занепокоєння "залученням університету до участі в акції політичної партії, що 20 вересня 2020 року проводиться на території головного корпусу".

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Згідно з листом студпарламенту, ця акція порушує закон України «Про освіту», згідно з якою політичні партії та їхні члени не мають права втручатися в роботу закладів, а також заборонено функціонування будь-яких політичних об’єднань у закладах освіти. Також студенти вважають, що збори суперечать листу Міністерства освіти і науки "Щодо недопущення політичної агітації в закладах освіти" від 14 вересня.

"СПУ вбачає у публічному заході, що проводиться політичною партією "Слуга народу" на території Університету порушення норм чинного законодавства України, та наголошує на недопустимості таких заходів також і з міркувань шкоди для репутації Університету. СПУ засуджує будь-які акції політичного характеру, в тому числі політичну агітацію на території Університету, а також використання назви Київського національного університету імені Тараса Шевченка для задоволення політичних інтересів", – заявляють студенти.

На думку студпарламенту, не має значення, чи збори проводилися в будівлі КНУ, чи на його території. СПУ заявляє, що "вважає себе зобов’язаним зайняти активну позицію та дізнатися усі подробиці щодо ситуації, що склалася".

Нагадаємо: 20 вересня відбулася конференція партії "Слуга народу", в якій взяв участь президент Володимир Зеленський. Керівництво київської організації представило кандидатів в депутати Київради, а також Ірину Верещук як кандидата в мери столиці від партії президента.