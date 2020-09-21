Студенти КНУ ім. Шевченка протестували через збори "Слуги народу" на території вишу
Акція проходила у понеділок біля будівлі Червоного корпусу КНУ Шевченка, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Учасники акції виступали проти проведення політичних заходів на території вишу. Студенти також вимагали оприлюднити інформацію щодо того, хто є організатором проведення зборів партії "Слуга народу" саме на території університету.
На акції зібралося кілька десятків студентів вишу. У руках вони тримали плакати з написами "Університет не місце для зборів політичних партій", "Студенти мовчати не будуть" та "Освіта без політики".
Як повідомлялося, 20 вересня відбулася конференція партії "Слуга народу", в якій взяв участь Президент Володимир Зеленський. Керівництво київської організації представило кандидатів в депутати Київради, а також Ірину Верещук як кандидата в мери столиці.
Згодом студентський парламент Київського національного університету імені Тараса Шевченка прокоментував проведення зборів партії "Слуга народу" на території головного корпусу свого вишу. У своїй заяві студенти висловили занепокоєння "залученням університету до участі в акції політичної партії, що 20 вересня 2020 року проводилася на території головного корпусу".