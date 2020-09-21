Студенти КНУ ім. Шевченка протестували через збори "Слуги народу" на території вишу

У Києві відбулася акція протесту студентів Київського національного університету імені Тараса Шевченка "Освіта без політики" через проведення зборів партії "Слуга народу" на території вишу.

Акція проходила у понеділок біля будівлі Червоного корпусу КНУ Шевченка, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Учасники акції виступали проти проведення політичних заходів на території вишу. Студенти також вимагали оприлюднити інформацію щодо того, хто є організатором проведення зборів партії "Слуга народу" саме на території університету.

Вони також переконані, що МОН має якось відреагувати на ті порушення, які сталися на території КНУ Шевченка.

На акції зібралося кілька десятків студентів вишу. У руках вони тримали плакати з написами "Університет не місце для зборів політичних партій", "Студенти мовчати не будуть" та "Освіта без політики".

Як повідомлялося, 20 вересня відбулася конференція партії "Слуга народу", в якій взяв участь Президент Володимир Зеленський. Керівництво київської організації представило кандидатів в депутати Київради, а також Ірину Верещук як кандидата в мери столиці.

Згодом студентський парламент Київського національного університету імені Тараса Шевченка прокоментував проведення зборів партії "Слуга народу" на території головного корпусу свого вишу. У своїй заяві студенти висловили занепокоєння "залученням університету до участі в акції політичної партії, що 20 вересня 2020 року проводилася на території головного корпусу".