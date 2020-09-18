"Це з галузі конспірології": Єрмак запевнив, що таємних угод з Росією немає

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак запевнив, що жодних таємних домовленостей з Росією немає і не може бути.

Про це Єрмак заявив в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера», коментуючи відповідну заяву Андрія Богдана в інтерв’ю Д.Гордону, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Це з галузі конспірології… Можу вам сказати з повною відповідальністю, що ніяких таємних угод з Російською Федерацією немає і не може бути», - сказав Єрмак.

Він зауважив, що не мав часу переглянути інтерв’ю, знає лише загальний зміст того, що говорив колишній глава Офісу Президента.

Єрмак також зазначив, що він є людиною, яка живе фактами. У цьому контексті керівник ОП нагадав, що коли Богдана викликали на допит у ДБР з приводу тієї інформації, яку він озвучив, то він сказав, що знає про це тільки зі ЗМІ.

«Я думаю, що це оцінка якості тієї інформації, яка розповсюджується», - зазначив Єрмак.

Підсумовуючи, керівник ОП зауважив, що буде некоректним, якщо він коментуватиме якісь висловлювання або інтерв’ю А. Богдана.

«Якщо ви запитаєте моє особисте ставлення, то я можу сказати, що не варто стільки образ концентрувати в собі. Варто, мені здається, іноді трошечки тверезо давати собі оцінку», - резюмував Єрмак.

Як повідомлялося, екскерівник Офісу президента України Андрій Богдан в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону розповів, що західні дипломати і спецслужби переконані в існуванні таємної домовленості між Україною і Росією, складеної Андрієм Єрмаком, яка буцімто містить 12 чи 13 пунктів.