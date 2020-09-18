Резніков нагадав, що режим “тиші” не усталений

Віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, представник України в ТКГ Олексій Резніков заявив, що режим “тиші” на Донбасі досі не усталений, він зберігається тільки делікатним веденням переговорів.

Про це сказав під час виступу на Годині запитань у Верховній Раді 18 вересня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Там і досі, на жаль, поки що небезпечна територія, тому цей режим тиші є неусталений, ми тримаємо його тільки завдяки тому, що дуже делікатно ведуться перемовини і кожне зусилля, яке сьогодні робиться перемовниками, і в тому числі зверненням українського першого президента Леоніда Макаровича Кравчука до вас (щодо постанови про місцеві вибори - ред.) з проханням підтримати позицію перемовників, це і є одна зі спроб підтримувати режим тиші”, - звернувся Резніков до парламенту.

Як повідомляв Укрінформ, 22 липня учасники Тристоронньої контактної групи дійшли згоди щодо "додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню", які передбачають, зокрема, повне та всеосяжне припинення вогню на лінії розмежування з 27 липня 2020 року.

Домовленість включає заборону на використання будь-яких видів літальних апаратів сторін, також не дозволяється змінювати позиційне розміщення військ, включаючи додаткове інженерне обладнання позицій.

Минулої доби, 17 вересня, збройними формуваннями Російської Федерації було порушено мирні домовленості. Провокацію зі стрілецької зброї зафіксували біля Новогригорівки. Неприцільні постріли не становили загрози життю і здоров’ю для українських бійців, тому сили ООС вогонь у відповідь не відкривали.

Раніше Росія під час засідання Тристоронньої контактної групи висунула Україні вимогу провести місцеві вибори на окупованій частині Донбасу. У разі відмови розглянути це питання пригрозила заблокувати процеси щодо врегулювання на сході України, зокрема обмін полоненими та зустріч лідерів нормандської четвірки.

Після цього керівник української делегації в ТКГ Леонід Кравчук направив до Верховної Ради лист щодо зміни постанови про місцеві вибори. За його словами, російську сторону не влаштовує те, що, відповідно до цієї постанови, проведення виборів неможливе на окупованих територіях України, а тільки на підконтрольній українській владі території.

Голова ВР Дмитро Разумков заявив, що звернення Кравчука передано профільному комітету.

Своєю чергою міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запевнив, що у питанні проведення виборів на тимчасово окупованій частині Донецької та Луганської областей Україна ніколи не піде на поступки, які підірвуть її територіальну цілісність чи європейський та євроатлантичний розвиток.