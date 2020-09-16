Справа "вагнерівців": у Раді зареєстрували проєкт постанови про створення ТСК

Парламентська фракція "Голос" зареєструвала у Верховній Раді проєкт постанови щодо створення тимчасової слідчої комісії (ТСК) щодо розслідування справи "вагнерівців".

Як передає Укрінформ, про це повідомив голова фракції "Голос" Сергій Рахманін у Фейсбуці.

"Проєкт постанови щодо створення тимчасової слідчої комісії, яка має розплутати загадкову історію навколо "вагнерівців", зареєстрований. Фракція "Голос" виконала свою обіцянку", - написав Рахманін.

Головою ТСК пропонують призначити члена фракції "Голос" Романа Костенка.

"Спеціально для тих, хто показово дбає про збереження державних секретів: зберігати таємницю й захищати брехню - різні речі. ТСК здатна відокремити одне від одного", - зазначив Рахманін.

Як повідомляв Укрінформ, раніше голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що виступає проти створення ТСК у Верховній Раді, які стосуються роботи спецслужб.

Як повідомлялося, наприкінці липня під Мінськом затримали 33 бойовиків ПВК Вагнера. Україна скерувала Білорусі запит на екстрадицію "вагнерівців".

14 серпня генпрокуратура РФ повідомила, що 32 із 33 затриманих у Мінську повернулися у Росію. Один залишився в Білорусі, оскільки має і російське, і білоруське громадянство.

18 серпня журналіст Юрій Бутусов написав, посилаючись на свої джерела в правоохоронних органах, що затримання в Білорусі найманців ПВК Вагнера нібито було спецоперацією українських спецслужб, яка провалилася через витік інформації з Офісу Президента.

Керівник ОП Андрій Єрмак заявив, що вважає інформацію про нібито підготовку українськими спецслужбами операції із затримання бойовиків ПВК Вагнера, яка була зірвана через ймовірний витік інформації після наради у глави держави, спланованою дезінформаційною кампанією.

18 серпня Кирило Буданов, керівник Головного управління розвідки Міноборони в коментарі Укрінформу повідомив, що російська сторона завчасно готувала фейкову версію про нібито причетність СБУ до затримання 33 "вагнерівців".

4 вересня в коментарі Укрінформу віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що створення ТСК у Верховній Раді щодо справи "вагнерівців" дасть змогу довести, що звинувачення на адресу найвищих посадовців України у зриві спецоперації із затримання бойовиків не знайшли свого підтвердження.

9 вересня секретар РНБО Олексій Данілов повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24", що Апарат Ради національної безпеки й оборони не має інформації або документів щодо проведення спецоперації із затримання найманців ПВК Вагнера.

Народний депутат від "Європейської солідарності" Володимир Ар’єв 9 вересня повідомив у Фейсбуці, що Шевченківський суд зобов‘язав СБУ відкрити провадження за статтями 111 (державна зрада) та 114 (шпигунство) щодо голови Офісу Президента Андрія Єрмака. За словами Ар’єва, справа пов‘язана зі зливом інформації про спецоперацію щодо "вагнерівців".

Зі свого боку, Єрмак вважає піаром відкриття провадження СБУ щодо його ролі в історії із так званою спецоперацією з "вагнерівцями".