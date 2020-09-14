Богдан заявив, що у ДБР його допитували у справі "вагнерівців"

Ексголова Офісу Президента Андрій Богдан заявив, що його у Держбюро розслідувань допитували у рамках так званої справи "вагнерівців".

Про це він повідомив журналістам після допиту в ДБР, передає Укрінформ.

"Так написано у повістці, і дійсно, справу порушили уже 19 серпня. Вона стосується відомої історії "вагнерівців". Справа стара, це справа "вагнерівців", і саме по цій темі і задавали (питання – ред.)", - сказав Богдан.

На запитання, чи з’явився він як свідок у цьому кримінальному провадженні вже після інтерв’ю журналісту Дмитру Гордону, Богдан підтвердив, що саме після цього інтерв’ю.

Як повідомлялося, 10 вересня Державне бюро розслідувань викликало екскерівника Офісу Президента Андрія Богдана як свідка для проведення слідчих дій та перевірки озвучених ним в інтерв’ю Дмитру Гордону слів з приводу ймовірних домовленостей із російськими чиновниками щодо Криму.

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Раніше Богдан у інтерв'ю одному зі ЗМІ заявив, що іноземні спецслужби вірять, що є алгоритм дій із кількох пунктів, який нинішній голова ОП Андрій Єрмак виписав із росіянами, що існує домовленість про спільні вчинки між Україною та Росією.

"Я не бачив цього документа, але серед дипломатів і спецслужб багато разів зустрічав згадку про нього. У ньому є чи то 12, чи то 13 пунктів. Але в це вірять усі іноземні спецслужби... Це якийсь алгоритм дій. "Ми вам – кораблі, ви нам – воду у Крим, ми вам – полонених, ви нам – пряме авіасполучення. Ми вам – $3 млрд за рішенням суду, а ви нам щось", – сказав він, підкресливши, що цей план, на його думку, - утопія.

9 вересня Богдан повідомив, що у зв’язку з фізичною загрозою після першого інтерв’ю журналісту Дмитру Гордону змушений був перейти українсько-румунський кордон.

11 вересня Богдан повідомив, що вже повернувся до Києва і у понеділок прийде до Державного бюро розслідувань, куди його викликали повісткою.