У Раді створили об'єднання за права дітей з особливими освітніми потребами

У Раді створили об'єднання за права дітей з особливими освітніми потребами

Укрінформ
У Верховній Раді створили міжфракційне депутатське об'єднання "За права дітей з особливими освітніми потребами".

Про це повідомив перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук наприкінці засідання парламенту в четвер, передає кореспондент Укрінформу.

"Повідомляю про створення у Верховній Раді України міжфракційного депутатського об'єднання "За права дітей з особливими освітніми потребами", - сказав Стефанчук.

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Перший віцеспікер зазначив, що співголовами МФО обрано народних депутатів Павла Сушка (фракція "Слуги народу"), Юлію Гришину, Олександра Качуру (обоє - "Слуга народу"), Юрія Павленка ("Опозиційна платформа - за життя").

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