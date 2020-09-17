КСУ дослідив матеріали справи про "поправковий спам"

Конституційний Суд дослідив матеріали справи щодо конституційності Закону «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо протидії зловживанням правами народних депутатів України у ході законодавчої процедури».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба суду.

Суддя-доповідач у справі Віктор Кривенко на пленарному засіданні зазначив, що народні депутати просять суд визнати закон таким, що не відповідає Конституції.

Автори клопотання вважають, що всупереч положенням Конституції закон передбачає позбавлення народного депутата можливості належним чином обстоювати своє право законодавчої ініціативи, яке він, серед іншого, реалізує через подання поправок і пропозицій до проєктів законів України.

У поданні йдеться, що закладене в законі правове регулювання призводить до того, що народні депутати – члени депутатських фракцій і груп обмежуються у праві наполягати на розгляді свої поправок і пропозицій. Саме фракції і групи визначатимуть ті пропозиції, які будуть включені до уточненої таблиці профільного комітету.

"У противагу позафракційні народні депутати України матимуть більше прав у законодавчому процесі, ніж члени депутатських фракцій та груп на відміну від парламентаріїв – членів фракцій, оскільки позафракційні депутати зможуть самостійно наполягати на розгляді своїх поправок і пропозицій", – йдеться у поданні.

Також суб’єкт права на конституційне подання вважає, що під час розгляду та ухвалення закону було порушено законодавчу процедуру.

Суддя-доповідач повідомив, що з метою забезпечення повного й об’єктивного розгляду справи та ухвалення Судом обґрунтованого рішення направлено запити до Президента, Голови Верховної Ради, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національного університету «Одеська юридична академія», Львівського національного університету імені Івана Франка та інших навчальних закладів, а також Правового департаменту Секретаріату КСУ та членів Науково-консультативної ради Конституційного Суду.

Після дослідження матеріалів справи на відкритій частині пленарного засідання КС перейшов до закритої частини пленарного засідання для ухвалення рішення.

Як повідомлялося, 16 квітня парламент ухвалив у цілому проєкт закону №1043 про внесення змін до Регламенту Верховної Ради щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури.