У Раді стало на третину менше "законодавчого спаму" - експерт

У Верховній Раді дев'ятого скликання кількість законопроєктів, які називають "законодавчим спамом", помітно зменшилася.

На цьому акцентувала голова ради Лабораторії законодавчих ініціатив, кураторка Української школи політичних студій Світлана Матвієнко під час відкритої дискусії "Політичний квартал: літо. Основні політичні тенденції, висновки, очікування" у четвер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Коли почала працювати Верховна Рада цього скликання, ми бачили помітне зменшення кількості зареєстрованих законопроєктів. Було зменшено обсяги того, що ми звикли, як експерти, називати "законодавчим цунамі" чи "законодавчим спамом". За період роботи першої і другої сесій кількість подібних законопроєктів зменшилася приблизно на третину. В принципі, це можна вважати позитивним моментом. І за час третьої сесії вже було зареєстровано на 13% менше законопроєктів, ніж протягом перших двох сесій", - сказала експерт.

Матвієнко також відзначила, що паралельно зі зменшенням кількості зареєстрованих депутатських законопроєктів зменшилася кількість урядових і президентських законодавчих ініціатив.

Це синхронне зменшення, за словами голови ради Лабораторії законодавчих ініціатив, можна пояснювати карантином, локдауном і складною суспільно-політичною ситуацією.

З позитивних моментів експерти також відзначили суттєве збільшення частки законопроєктів, які ухвалювалися в другому читанні.

"За нашими даними, 38% (таких ухвалених законопроектів – ред.) під час восьмого скликання зросли до 74% у дев'ятому скликанні, проте скоротилася швидкість їх прийняття. З одного боку це може свідчити про те, що депутати працюють трохи результативніше, а з іншого боку, маємо думати про якість", - зазначила Матвієнко.

Експерт також відзначила, що нинішній склад Верховної Ради працює приблизно в такому ж темпі, як і попереднє скликання, а не в "турборежимі".

"Протягом перших двох сесій, власне, перші пів року, в дев'ятому скликанні, власне, було прийнято 155 законів. І це був відсоток 13% від зареєстрованих. У восьмому скликанні за аналогічний період біло прийнято 140 законів, або 9% від зареєстрованих", - поінформувала Матвієнко.

При цьому експерт зауважила, що парламент попереднього, восьмого скликання мав місяць на формування коаліції, а Рада 9 скликання почала активно працювати з першого ж дня.

Матвієнко також розповіла, що протягом перших двох сесій роботи парламенту частка ухвалених урядових законопроєктів суттєво зменшилася у порівнянні з восьмим скликанням. Так, було ухвалено всього 7 урядових законопроєктів із 105 в загальній кількості.

Якщо аналізувати законотворчу діяльність всіх Президентів України, то саме Володимир Зеленський зареєстрував найбільшу частку законопроєктів - 76, що становить приблизно 4% від усіх зареєстрованих за цей рік.

Водночас, як зазначила Матвієнко, показник ухвалення законопроєктів Президента Зеленського майже вдвічі нижчий у порівнянні з попередніми Президентами – 38%, коли попередні очільники держави мали результати від 76% до 82% ухвалених законопроєктів.

Голова ради Лабораторії законодавчих ініціатив також акцентувала на недотриманні регламенту Верховної Ради і недотриманні техніки самим Президентом, який має у 15-денний строк або ветувати, або повертати з пропозиціями, або підписувати ухвалені законопроєкти.