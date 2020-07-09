"Слуга народу" і ОПЗЖ зареєстрували найбільше нереалістичних законопроєктів – КВУ

Народні депутати із фракцій "Слуга народу" та "Опозиційна платформа – за життя" зареєстрували у Верховній Раді найбільше нереалістичних законопроєктів.

Про це повідомляє Комітет виборців України у Facebook.

"За даними КВУ найбільше нереалістичних законопроєктів зареєстрували депутати фракції «Слуга народу». Із загалом 203 нереалістичних законопроєктів депутати монобільшості були серед авторів 108 законопроєктів. Також серед лідерів фінансового популізму депутати «Опозиційного платформи - за життя», в яких 61 нереалістичний законопроєкт", - ідеться в повідомленні.

На третьому місці депутати ВО "Батьківщина" із показником 42 нереалістичні проєкти.

Найменше популістських законопроєктів, за даними КВУ, у депутатів "Європейської солідарності" (22 проєкти) і "Голосу" (21 проєкт). Депутати різних фракцій могли були серед авторів одного й того ж законопроєкту.

Уточнюється, що Комітет виборців України проаналізував експертні висновки Міністерства фінансів щодо законопроєктів, поданих народними депутатами під час карантину. За даними КВУ негативні висновки Мінфіну отримали 33% законопроєктів або кожен третій проєкт.

Усього за період із 11 березня по 1 липня Мінфін провів експертизу 607 законопроєктів. Із них 203 проєкти не були підтримані міністерством. Інформацію отримано КВУ у відповідь на інформаційний запит.

"Депутати «Слуги народу» фактично очолили рейтинг фінансових популістів Ради, зареєструвавши більше 100 нереалістичних законопроєктів з початку карантину. Значна частина таких законопроєктів були авторськими розробками депутатів монобільшості: зокрема, Ольги Василевської-Смаглюк, Євгена Брагара, Дмитра Чорного, Ігоря Фріса, Зіновія Андрійовича, Вікторії Кінзбурської та ін. Той факт, що депутати «Слуги народу» подають таку кількість нереалістичних законопроектів, виглядає дивно. Як правило, представники більшості мають діяти в унісон з урядом, а не вигадувати власні ініціативи. В іншому випадку це виглядає як спроба перетягнути ковдру і зайнятися самопіаром на соціальну тематику", - зазначив голова КВУ Олексій Кошель.

Аналітик додав, що однією з головних тем законопроєктів, зареєстрованих під час карантину, стало питання боротьби з коронавірусом. Депутати часто реєстрували законопроєкти, які мали надавати фінансові пільги для бізнесу, забезпечувати фінансову підтримку населення і зростання економіки.

"Однак їх автори не пояснювали, звідки взяти кошти на реалізацію таких пропозицій і як компенсувати різницю в десятки і сотні мільйонів гривень, які могли не надійти до державного бюджету", – сказав Кошель.

У КВУ пояснюють, що згідно з чинним законодавством Міністерство фінансів є відповідальним за надання експертних висновків до законопроєктів щодо їх впливу на показники бюджету, можливостей фінансового забезпечення у відповідному бюджетному періоді та відповідності законам, що регулюють бюджетні відносини, і пропозиції щодо їх розгляду.