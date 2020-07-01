КВУ назвав депутатів, які так і не дійшли до Ради у червні

У червні майже не відвідували пленарні засідання Верховної Ради 15 народних депутатів.

Таку інформацію за даними зведеної електронної реєстрації оприлюднив Комітет виборців України у Facebook.

"За даними КВУ, всі засідання Ради в червні відвідали 298 народних депутатів. Всього за місяць відбулося дев’ять пленарних засідань ВР. 15 народних депутатів майже не відвідували засідання Ради в червні. Зокрема, не був зареєстрований на жодному засіданні С. Вакарчук (заявив про складання депутатських повноважень), С. Івахів (0 засідань), Н. Шуфрич (зареєстрований лише на 1 засіданні), В. Столар (2 засідання), Ю. Льовочкіна (2 засідання), С. Льовочкін (2 засідання), Т. Козак (1 засідання)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що причини відсутності депутатів на засіданнях ВР невідомі.

У Комітеті виборців зазначають, що серед фракцій Верховної Ради найвищі показники відвідуваності в депутатів "Європейської солідарності" та "Слуги народу".

"В середньому на засіданнях Ради були присутні 69% депутатів "ЄС". Зокрема, всі засідання Ради в червні відвідав 21 депутат "ЄС", зокрема А. Герасимов, І. Геращенко, О. Гончаренко, М. Княжицький, Н. Южаніна, В. Ар’єв та ін.", - інформують у КВУ.

За їхніми даними, на засіданнях ВР також у середньому були присутні 69% депутатів "Слуги народу". Зокрема, всі засідання відвідали Давид Арахамія, Ірина Верещук, Данило Гетманцев, Олександр Качура, Гео Лерос, Роксалана Підласа, Микита Потураєв, Галина Янченко та інші.

"Дещо нижчі показники у фракції «Голосу» - в середньому 64% депутатів були зареєстровані на засіданнях Ради. Зокрема, всі засідання Ради відвідали С. Рахманін, І. Совсун, Я. Юрчишин, Я. Железняк, Р. Костенко, О. Устінова, С. Бобровська", - йдеться у повідомленні.

У депутатів "Батьківщини" показник відвідування на рівні 62%, "Опозиційної платформи – За життя" - 60%, зазначають у КВУ.