Депутати від "Слуги народу" задекларували понад 1 мільярд готівки – КВУ

Народні депутати від політичної партії "Слуги народу" задекларували 1 млрд 44 млн грн готівкових коштів, але на банківських рахунках мають у десять разів менше коштів – 94 млн грн.

Такі дані відображені у деклараціях депутатів, повідомляє Комітет виборців України.

"За даними КВУ 22 народні депутати "Слуги народу" задекларували готівкою понад 10 млн грн, 96 депутатів мають готівкою від 2 до 9 млн грн, 28 депутатів тримають готівкою понад 1 млн грн", – йдеться у повідомленні.

Серед топ-10 депутатів "Слуги народу", які задекларували найбільше готівкових коштів:

1. Олег Воронько (ОВО №103) – 123 млн грн готівкових коштів;

2. Олександр Сова (№70 у виборчому списку) – 79 млн грн;

3. Роман Мулик (№73 у виборчому списку) – 24 млн грн;

4. Олександр Трухін (ОВО №40) – 21 млн грн;

5. Руслан Горбенко (№109 у виборчому списку) – 21 млн грн;

6. Остап Шипайло (№120 у виборчому списку) – 21 млн грн;

7. Давид Арахамія (голова фракції "Слуга Народу") – 20 млн грн;

8. Гео Лерос (№23 у виборчому списку) – 20 млн грн;

9. Артем Культенко (№19 у виборчому списку) – 19 млн грн;

10. Дмитро Соломчук (№33 у виборчому списку) – 17 млн грн.

Також понад 10 млн грн готівкою задекларували депутати Ігор Марчук, Олександр Скічко, Сергій Іонушас, Артем Нагаєвський, Іван Юнаков, Ольга Савченко, Олександр Дубінський, Олена Шуляк, Олександр Ткаченко (призначений міністром культури та інформаційної політики), Костянтин Касай, Павло Павліш, Негулевський Ігор.

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Як зазначили в КВУ, це дані без врахування грошових активів, які перебувають у власності дружин та чоловіків депутатів, їх сумісних коштів, а також без врахування позичених коштів. Кошти, наявні у валюті, при обрахунках було переведено в гривневий еквівалент.

"Задекларований мільярд готівки може мати два логічних пояснення. Певне, повна недовіра депутатів монобільшості до української банківської системи. Друге, можлива схема легалізації чорних коштів. Так, народні депутати можуть декларувати значно більші суми для того, щоб мати пояснення майбутнім тіньовим надходженням", – сказав голова КВУ Олексій Кошель.